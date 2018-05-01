歐盟支持台灣參與WHA　強調符合全球利益

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）繼美國支持台灣參與世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）後，擁有28個會員國的歐洲聯盟，今（1）日也表示台灣應參與世界衛生組織（WHO）及會議，並特別強調台灣的參與，符合歐盟及更廣泛的全球利益。



中央社報導，WHA將在5月21日於瑞士日內瓦召開，但台灣至今仍未獲得邀請。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華4月23日表示，美國支持台灣對國際社會有意義的實質貢獻，包括繼續支持台灣，以觀察員身分參與WHA。



報導指出，歐盟發言人辦公室，今天以電子郵件回覆中央社，同樣表態支持台灣參與WHO及其技術會議。



在信件中歐盟表示，在符合歐盟的「一中政策」以及歐盟的政策目標下，歐盟希望各方能以務實方式解決台灣的國際參與問題；歐盟進一步說明，這其中包括參與WHO及其所有技術性會議，台灣參與應受到歡迎，因為這符合歐盟及更廣泛的全球利益。



歐盟官員告訴中央社，歐盟不是WHO會員，而是觀察員。對於台灣參與WHA的特別案件，歐盟盡力與相關合作夥伴，特別是與歐盟理念相同的夥伴，共同尋求務實解決方案，讓台灣在具有相關的專業技術及能力的場域都能被納入。



歐盟在去年台灣確定未受邀後，曾說明盼以務實方式處理台灣的國際參與問題，今年則是在報名期限截止前發聲支持台灣，另特別強調台灣參與符合歐盟及全球利益。



歐盟有28個成員國、擁有5億人口，是國際上重要的經濟及政治體。



中央社報導稱，歐盟「一中政策」與中國的「一中原則」不同，歐盟除了與台灣強化此非政治領域的關係，也在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域，維持良好合作關係。



在兩岸政策方面，歐盟支持兩岸以和平方式解決差異，並且拒絕任何以武力或威脅解決問題，期望兩岸進行建設性對話，任何解決方案，都必須基於雙方可接受的基礎上，同時尊重台灣人民的意願。