【本日最中肯】黃武雄談拔管案：台大的校園民主出了問題

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）教育部日前駁回台大校長的遴選結果，台大亦發布聲明重申遴選過程依法行事，並認為是政治力介入拖延新校長上任，導致台大校務延宕，對此，台灣知名數學研究學者、台大退休教授黃武雄今 (30) 日在臉書上分享他對整件事情的看法，他認為教育部並不是無端的介入台大內部事務，文中他指出「台大的校園民主，也出了問題。」

黃武雄指出，要擴充各大學的自主權，是可以討論，可以要求，但要就事論事，尤其弄清楚大學自主的精神。「公共行動要根據事實，根據知識背後所藴涵的研究精神與價值，去了解、去掌握目前爭議的關鍵，不宜人云亦云。尤忌「去脈絡化」，只著眼美麗的名詞。這有違知識份子的研究精神。」

黃武雄指出，台大校長遴選引發重大爭議，是由於違反利益迴避的原則，受到一些台大教授與學生的質疑，也因為他們公開提出質疑，教育部開始釐清遴選的程序正義。顕然，這事並非教育部無端伸手介入台大内部事務。

他說，教育部於月前請台大校務會議討論遴選程序是否妥當，是尊重大學自主的作為，可惜3月24日台大校務會議開會，不能就事論事，進行實質討論。主持議事者不顧一些教授代表，包括學生代表的抗議，封殺所有釐淸爭議的提案，用「擱置」，逃避釐清爭議的責任，因此，他不認為這兩天教育部要求台大重啓遴選程序，是不尊重大學自主。

他也指出，教育部給了台大自主，解決內部重大爭議的的機會，台大校務會議卻用議事干擾，封殺所有釐清的提案；更重要的是，這些提案是校務會議的教授與學生提出的，「顯然，台大的校園民主，也出了問題。」



