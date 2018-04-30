台灣之光！《巴克力藍的夏天》入圍休士頓電影節影片

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 台北綜合報導）​《巴克力藍的夏天 Pakeriran》入選第51屆美國休士頓國際電影節， 為本屆臺灣唯一入選的電影作品，可謂臺灣之光！原文會執行長Ye dda Palemeq將於4月25日至30 日期間，率領製作協調何淑惠、男主角林孫煜豪，前往美國休士頓Cinemark Memorial City劇院參加盛會，為臺灣拿下殊榮！

《巴克力藍的夏天Pakeriran》 是原文會自主營運原住民族電視臺後，所推出的第一部電視電影， 也是阿美族新生導演勒嘎的最新力作。該片以青春、海洋、 戀愛等角度，詮釋原住民族傳統文化流失的重要議題，首播即創下2 6萬人次網路直播瀏覽率，也獲2017年香港影視節肯定為入選影 片。片中男女主角，林孫煜豪、鴻狄（阿美族） 都是戲劇科班出身的臺灣原住民新生代演員， 成功演繹出年輕人回到部落學習文化的故事，雙雙入圍2017年臺 灣電視金鐘獎迷你劇集新進演員獎，備受肯定。

由休斯頓國際電影協會自1961年創辦的休士頓國際電影節， 與舊金山電影節、紐約電影節並列北美三大評選電影節， 設有最佳劇情片、紀錄片、實驗電影、電視廣告、音樂電視、 電影劇本等類型評選項目。此次《巴克力藍的夏天Pakerira n》入圍，可望獲頒2018年Grand REMI獎（最佳劇情片）、REMI特別評審獎、白金獎、金獎、 銀獎或銅獎，主辦單位爰力邀原文會與製作團隊赴美參加首映會、 映後座談會及頒獎晚宴。

原文會執行長Yedda Palemeq表示：「這項殊榮不僅證明臺灣原住民族的獨特， 也證明這個獨特確實能引起世界的共鳴。」她希望透過製播推廣《 巴克力藍的夏天Pakeriran》， 能讓臺灣及國際看見臺灣原住民的軟實力， 也鼓勵原住民青年回到部落認識自己。首度入圍休士頓國際電影節， 已為原文會開創歷史新紀錄，為表示對本電影節及獎項的重視， 又以行動在北美推廣原文會與臺灣原住民族文化， 她也將親自率團赴美。