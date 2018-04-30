台灣之光！《巴克力藍的夏天》入圍休士頓電影節影片

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 台北綜合報導）《巴克力藍的夏天Pakeriran》入選第51屆美國休士頓國際電影節，為本屆臺灣唯一入選的電影作品，可謂臺灣之光！原文會執行長Yedda Palemeq將於4月25日至30日期間，率領製作協調何淑惠、男主角林孫煜豪，前往美國休士頓Cinemark Memorial City劇院參加盛會，為臺灣拿下殊榮！
《巴克力藍的夏天Pakeriran》是原文會自主營運原住民族電視臺後，所推出的第一部電視電影，也是阿美族新生導演勒嘎的最新力作。該片以青春、海洋、戀愛等角度，詮釋原住民族傳統文化流失的重要議題，首播即創下26萬人次網路直播瀏覽率，也獲2017年香港影視節肯定為入選影片。片中男女主角，林孫煜豪、鴻狄（阿美族）都是戲劇科班出身的臺灣原住民新生代演員，成功演繹出年輕人回到部落學習文化的故事，雙雙入圍2017年臺灣電視金鐘獎迷你劇集新進演員獎，備受肯定。
由休斯頓國際電影協會自1961年創辦的休士頓國際電影節，與舊金山電影節、紐約電影節並列北美三大評選電影節，設有最佳劇情片、紀錄片、實驗電影、電視廣告、音樂電視、電影劇本等類型評選項目。此次《巴克力藍的夏天Pakeriran》入圍，可望獲頒2018年Grand REMI獎（最佳劇情片）、REMI特別評審獎、白金獎、金獎、銀獎或銅獎，主辦單位爰力邀原文會與製作團隊赴美參加首映會、映後座談會及頒獎晚宴。
原文會執行長Yedda Palemeq表示：「這項殊榮不僅證明臺灣原住民族的獨特，也證明這個獨特確實能引起世界的共鳴。」她希望透過製播推廣《巴克力藍的夏天Pakeriran》，能讓臺灣及國際看見臺灣原住民的軟實力，也鼓勵原住民青年回到部落認識自己。首度入圍休士頓國際電影節，已為原文會開創歷史新紀錄，為表示對本電影節及獎項的重視，又以行動在北美推廣原文會與臺灣原住民族文化，她也將親自率團赴美。