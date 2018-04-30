蔡英文：透過創新政策　帶動企業利潤與勞工薪資同步成長

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）第三屆「總統創新獎」贈獎典禮今（30）日於總統府舉行，總統蔡英文致詞時表示，政府將持續政策營造創新環境，最終帶動企業利潤及勞工薪資同步成長。

蔡總統指出，全球化的競爭下，創新是全世界各個國家持續成長的動力，而「面對升級轉型的壓力，臺灣更必須把創新放在首位。」

蔡總統進一步表示，政府將持續透過政策，營造創新環境、提升產業生產力、增加優質就業機會，進而帶動企業利潤跟勞工薪資同步成長。

本屆總統創新獎得獎者包括臺達電子工業、霹靂國際多媒體，以及春池玻璃研發長吳庭安。

臺達電子董事長海英俊表示，「創新是臺達的企業文化，也代表臺達追求企業永續的原動力，臺達以環保、節能、愛地球為經營使命。」

此外，海英俊指出，臺達在創新方面展現多元面向，不論是投入研發的資金、積極推動技術升級等，也因此打出自己的工業品牌，「已經連續七年入選臺灣20大國際品牌，目前品白價值是兩億五千萬美元。」

霹靂國際多媒體董事長黃文章表示，對於霹靂布袋戲獲得總統創新獎，內心十分激動，因為這不僅是對霹靂的肯定，也是對臺灣文創影視產業發展肯定。

黃文章表示，家族五代以及熱愛布袋戲的團隊成員在堅持初衷之虞，積極發展創新，「才把一種不被社會所期待的行業，創造出社會不敢期待的成果。」

黃文章也打趣地指出，霹靂布袋戲的一哥素還真，是在30年前的今日正式出道，得獎「是上天給素還真的禮物，一切在冥冥中都做了最好的安排，」而現場也響起一片熱烈的掌聲。

田中央工作群的創始人，同時也是甫獲得國家文藝獎的建築師黃聲遠，則再度以家書一封作為致詞。

提及近年受邀至歐洲巡迴，黃聲遠表示，「我們終於平等的交到了很多朋友，透過各國間有好的『建築博物館互助系統』，避開被孤立，分享臺灣的美好。」

而在這封原寫給大女兒的家書中，黃聲遠也提出臺灣至今依然沒有一座建築博物館的問題，以及承接公共工程按，時常得面臨資金短缺，心有餘而力不足的困境等。

經濟部表示，總統創新獎旨在鼓勵長期積極投入多元創新與價值創造的產官學研界團體與個人，表彰我國傑出創新成就且對國家經濟發展有具體貢獻者。

經濟部指出，本屆得獎者在不同領域內深耕創新，將傳統創造出嶄新面貌及價值，不僅對於我國社經發展貢獻卓著，也為臺灣創新在國際舞臺上綻放光芒，「成為我國運用創新改變傳統價值之產業標竿典範」。

總統創新獎每兩年頒發一次，為獎勵國家創新最高榮譽的獎項，每名得獎者各可獲得新臺幣200萬元獎金。