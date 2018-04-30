通勤族當心！這幾種通勤方式超傷身

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）陳保中教授在「毒懂你的生活」一書中提到，「一般人以為慢性病只是自己的生活習慣不好所造成，但其實跟整個大環境有很大的關係，如果大環境不改善，民眾的健康就很難改善。」在本書中舉了很多例子，像是比起搭公車、開車和搭捷運上班，走路通勤暴露到PM2.5量最高，是搭捷運的八倍。

北醫公衛系的莊凱任老師曾經比較在臺北市走路、搭公車、搭捷運、開車，這四種通勤方式的人接觸空污的量，結果發現走路最不好，暴露到PM2.5 量最高，坐公車或開車則居中。

另外，書中也提到，由於小孩子的身高和汽機車排氣孔的高度接近，所以同樣經過一條馬路，孩子會比成年人吸進更多廢氣，離車道越近也會吸到越多。所以我也要提醒大家，在人行道或騎樓行走，盡量沿著遠離馬路的內側走，等紅綠燈的時候也一樣，不要急著站上人行道的邊緣。

陳保中教授也不建議騎Ubike通勤，這跟走路的道理一樣。腳踏車是整條馬路上速度最慢的，而且自行車道通常在慢車道旁邊，所以腳踏車騎士也是廢氣吸最多的。而且因為騎腳踏車是一種運動，心跳呼吸更急促，甚至會比走路吸入更多廢氣。

此外，臺大公衛學院詹長權教授的研究證實，騎機車、搭公車、坐捷運，這三種人比較起來，如果沒戴口罩，廢氣吸收最多的是機車騎士。

很多機車沒有定期保養，汽油燃燒得不完整，就容易變成烏賊車的一員，排放出的廢氣也包括好幾種致癌物。站在健康的考量，如果為了省時間而騎機車，很不值得。

公衛學院的陳志傑教授曾經測量機車廢氣的濃度，發現濃度驚人的高：如果是最新的四行程的電噴引擎，排放PM2.5 濃度是幾十到幾百個μg/ m3，如果是比較老舊的化油器，就提高到幾百至幾千（μg/ m3），如果是二行程更是高達幾千到幾萬（μg/ m3）。

對照臺灣環保署目前訂定PM2.5 標準，理想是低於15μg/m3，WHO 更嚴格，是10μg/ m3，不論用臺灣標準或WHO 標準看，機車廢氣濃度都是極高的。

書中建議大家，不妨有時候就改搭捷運或公車，並且步行一小段距離，這樣或許會多花一點時間，但對於身體的保護和益處，卻是值得的。