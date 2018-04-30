女力大爆發 狂嗑下午茶

你心中的女性有什麼特質？不論腦海浮現的是溫柔婉約是簡潔明快，是長髮飄逸是短髮俏麗，是熱情是淡定，我們身邊的女性每天所展現出的萬千丰采，各有其迷人之處。台北君悅酒店自4月30日（一）起至6月4日（一）止，於二樓茶苑推出「女力萬歲」下午茶套雙人套餐，由法籍點心房執行主廚博豊安（Julien Perrinet）率領廚藝團隊發揮巧思，將抽象女力特質化為具象甜點，不僅口味滿分，吸睛指數更是百分百！（雙人下午茶每套NT$1,680+10%，數量與茶點樣貌依實際販售狀況調整而不另行告知。）

優雅V.S.可愛

有「天使之鈴」美稱的可麗露，外表酥脆香甜內部鬆軟彈牙，是其人氣不墜的關鍵之一。這款經典法式點心在粉色小帽、珍珠項鍊與草莓果醬的襯托下，完美詮釋優雅形象，教人意猶未盡。而以莎布蕾餅乾為基底，並撒上開心果酥餅碎與原粒櫻桃醬加以點綴的小點，以酸中帶甜的滋味，象徵女性可愛的特質。

魅力V.S.堅強

以香草與玫瑰奶餡製成的玫瑰，藉由豔紅指涉熱情，透過盛開代表魅力，模樣維妙維肖，口感清爽不膩散發暗香，更是讓人驚豔。而這個將酥脆的可可莎布蕾餅乾與濃郁黑醋栗巧克力甘納許結合的甜點；一口咬下，雙重滋味在唇齒間融合為另一種口感，如同將壓力轉化為助力的堅強韌性，讓人感動萬分。

活力V.S.浪漫

跳脫一般常見的粉色系，耀眼鵝黃色柚子鏡面上頭以金箔、碎果仁、花瓣與巧克力點綴，內含清新微酸的覆盆子餡料，將春季與夏季的自然生機，轉化為女性蓬勃的活力，讓人印象深刻；另外一款由香草馬士卡邦起士、覆盆子果醬、巧克力交互堆疊，上頭再以金箔加以點綴，粉餅造型象徵女性浪漫情懷。

開胃鹹點

在各類精緻甜點上桌之前，先獻上由西班牙美味經典，有「豬肉界勞斯萊斯」之稱的伊比利火腿、滋味濃郁富有鹽味的希臘乾酪（菲達起士）、香氣厚實的松露橄欖塔與清爽怡人的洛神花果泥組成的開胃鹹點拼盤，為接下來的各項美味揭開序曲。

自製鹹點

三層式小點，在口味上依循從下往上、由鹹至甜的吃法，才能細細感受各項點心的滋味。本次鹹點為賓客準備「開心果鴨肝夾心餅佐風乾草莓」、「唐金蟹玉子燒佐味增蛋黃醬」、「鮮蘆筍與紅藜橄欖佐燉番茄甜醬」以及「煙燻鴨肉慕斯佐抹茶吐司」四款，整體設計以鄉村田園風為概念，除了講究味覺的平衡，更在色澤上細細斟酌，打造口齒中的自然美景。

而由專人桌邊服務送上的「澄清雞湯天使麵佐烏魚子」，讓散發琥珀光澤的法式澄清雞湯以猶如天使般秀麗的義大利細麵相互融合，配上增添口感的烏魚子，份量輕巧口感滑順，在味蕾上迸發鮮美的滋味，不僅是享受下午茶愜意時光的同時，更有口腹之慾的大大飽足。

欲了解詳情，請洽02 2720 1230由專人服務，或上網 taipei.grand.hyatt.com 查詢。亦可加入台北君悅臉書粉絲專頁Facebook.com/GrandHyattTaipei，或LINE好友搜尋 @grandhyatttaipei隨時掌握最新住宿及餐飲優惠活動！

台北君悅酒店點心房執行主廚博豊安（Julien Perrinet）

1982年生於法國孔卡爾諾（Concarneau）的博豊安，2002年自聖約瑟夫甜點與烘焙學校（Pastry & Bakery school St Joseph）畢業後，曾於榮獲法國最佳麵包師的Bernard Ganachaud其下擔任點心師傅；之後歷任卡達杜哈的拉賽蓋爾酒店（La Cigale Hotel）、馬爾地夫的Club Med與W Retreat & Spa Hotel，以及北京國貿大酒店等大型酒店之點心主廚，亦曾於風靡全球的米其林餐廳侯布雄Joël Robuchon（新加坡）及國際知名的TWG TEA任職甜點副主廚。

台北君悅酒店Baguette禮品‧烘焙坊

位於台北君悅酒店一樓大廳的Baguette禮品‧烘焙坊，以深褐色系營造出當代簡約的視覺風格，量身訂作的精巧展示空間，可以看到從堅持手工精製的糕點麵包到新鮮現做的活力早餐等各式風格禮品，款款皆為法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）率領廚藝團隊發揮巧思的精采之作。此外，包括快速便捷的外帶咖啡、送禮自用皆宜的別緻禮盒與年節必備的各項精選賀禮以及多樣精緻的手工糕點，宛如時尚精品店的Baguette禮品‧烘焙坊，為糕點甜品完美詮釋「食」尚丰采。營業時間：每日上午8時至晚間8時。