雲朗觀光集團澎湃端出「獻給媽媽的一道料理」   

一年一度感恩惜福的母親節將近，雲朗觀光集團今年聯合旗下四大品牌九家飯店端出「獻給媽媽的一道料理」，其中君品酒店推出母親節主題Chef's Table專屬體驗，邀請子女帶著母親與型男主廚互動學習手做美味，再贈市價NT$1,500施華洛士奇項鍊；而雲品溫泉酒店則舉辦「獻給"親愛的"一道菜」廚藝PK，優勝者將獲得雲品萬元住宿券，加碼推出「帶著媽媽趣旅行」住房專案，再贈每日限量遊湖體驗。此外，翰品酒店(高雄、花蓮)、兆品酒店(苗栗、台中、嘉義)特別為了辛勞的媽媽們設計專屬菜色，提供多元選擇及NT$3,980起超值優惠桌菜，並贈送多項好禮與養生又養顏的媽媽專屬料理，到翰品酒店(新莊、桃園)用餐則贈送精緻母親節蛋糕犒賞媽咪，各館飯店紛紛熱情端出暖心又暖胃的孝親美味，為媽媽獻上最有溫度的祝福。

雲朗觀光集團今年母親節以「獻給媽媽的一道料理」為主軸，誠邀各館主廚為媽媽們精心設計充滿媽媽味的菜色，將回憶的溫度融入菜單，讓子女們與母親共同品嚐懷念的滋味，再次感受充滿母愛的氛圍。翰品及兆品系列酒店以各式料豐味美的桌菜饗宴慰勞敬愛的母親，其中翰品高雄廂房推出為媽媽們設計的母親節限定桌菜，內含淮杞精燉干貝賜品湯、海灣珠貝雪蛤羹、養生菇燉全雞等養顏美容之料理，為媽媽們養身補氣、增添福氣；翰品花蓮線上票選活動得獎則享免費「五福同饗」桌菜，並加贈獻給媽媽的一道料理「年年有魚貴妃香」；兆品嘉義推出感恩慈母月限定合菜，包含延年益壽燉雞湯、慈母光輝佛跳牆或祝壽蒜香蒸小龍蝦等，再加贈母親節六吋蛋糕乙份；兆品台中則特別舉辦長壽麵DIY及愛的行動等趣味性親子同樂，享八折優惠還可享媽媽歲數現金折扣，而合菜饗宴每桌再加贈感恩花束及精緻蛋糕；兆品苗栗則獻上感恩慈母富貴盤，為母親節指定桌菜華麗助陣。

除了帶媽媽到飯店大啖美饌佳餚之外，母親節蛋糕更是不容錯過的甜美心意，君品酒店重現經典「玫瑰夫人」旗袍蛋糕，並推出兩款花系列主題，不僅造型別緻還富含意義；「玫瑰夫人」以旗袍外型展現復古時尚、「永恆之愛」用三種美麗鮮花象徵母親的愛、「花」則發揮創意運用和牛牛油展現細緻風味，價格自NT$980起，即日起至2018年5月10日接受預訂；雲品溫泉酒店用一顆蛋糕的時間倒轉光陰，細細品味時間軸倒轉的「花樣年華」，以法國西南部傳統的達客瓦茲蛋糕體，搭配米茶製成慕斯蛋糕，整體口味設計以懷舊為題，一層又一層絲絲入扣，呈現媽媽記憶裡的復古滋味；翰品花蓮使用吉安鄉芋頭及在地蔬果製成的「翰你香芋」蛋糕，內藏不同口味的心型果凍，代表母親對子女的呵護及養育的酸甜，更選用赤柯山盛產的優質金針花，以在地食材烘焙最天然的幸福，以初心獻上最純粹的感動。

君品酒店雲軒西餐廳Chef's Table

情拿媽咪 吃吃的愛

母親節即將到來，還在思考要帶媽咪去哪裡嗎?君品酒店雲軒西餐廳將於2018年5月11日舉辦「Chef's Table---情拿媽咪 吃吃的愛」，活動每人NT$1,500，帶媽咪一同參與，媽咪本人可享全額免費，再贈送施華洛士奇項鍊一條，絕對是今年送給媽咪們最特別的禮物！雲軒西餐廳三位型男主廚王輔立、林聖哲及王哲廷將親自為媽咪們服務，由主廚為參與活動的媽咪獻上美味母親節佳餚！

溫馨的五月天，多數家庭趁著周未假期跟媽媽上餐館過節，5月12日至5月13日來到雲品預訂寒煙翠中餐廳或丹彤西餐廳的午間時段，即可免費參加趣味的抽獎活動，從蛋糕到主廚私房菜，桌桌有獎。全家人相聚用餐之外，今年可以試試不同的心意展現！5月12日「獻給"親愛的"一道菜」廚藝PK賽，優勝者將可獲得雲品的平日住宿券(市價NT$18,975)。「愛要大聲說」雲品臉書活動，即日起開放募集創意影片，有機會讓雲品為您最愛的媽咪客製化一份驚喜好禮。「帶著媽媽趣旅行」想在五月帶著媽媽到日月潭渡假的子女，5月底前與媽媽一起入住雲品，全家人可享上午免費遊湖與桃米紙教堂或廣興紙寮的下午免費行程，專案每日限量5間，訂房專線049-2856788。

翰品高雄愛獻媽咪 母親節飯店推中日餐飲祭優惠

高雄翰品酒店迎接母親節的到來推出多樣慶祝優惠案，五月起特定時段於中日餐廳提供精緻饗宴，平價與高檔都有，提供消費者多元選擇；館外餐飲頤品大飯店也祭出母親節桌菜，訂席即贈紅酒，慰勞辛苦的媽媽。慶祝溫馨五月天，高雄翰品酒店三樓港都茶樓除了單點外，今年針對小家庭推出六人份的母親節歡聚桌菜，飯店餐飲團隊嚴選新鮮食材，以純熟的烹飪技術精心獻藝豐盛桌席，包含「港都燒臘拼」、「避風塘海大蝦」、「清蒸石斑魚」、「鮮露合時蔬」、「雪菜煲鴨湯」等十餘道料理，含茶資一桌NT$3,980加一成服務費。另活動期間5月5日至5月13日打卡即送媽媽甜湯。一樓的品日料餐廳則於5月11日至5月13日推出鍋物加握壽司吃到飽(兩人一鍋)，美式咖啡、特調雞尾酒(無酒精)無限暢飲。現場餐點均採自助式，用餐提供現做手捲(蘆筍、蝦、魚卵)，西式小點。活動餐價每位優惠NT$699加一成服務費，用餐劵加價NT$200，小朋友5歲以下免費、6歲至12歲半價、13歲以上全額。5月12日與13日中餐晚餐各提供兩個用餐時段。位於夢時代的頤品大飯店針對今年的母親節，推出十人份的母親節桌菜，每桌NT$8,500加贈紅酒1瓶，4月30日前預訂加贈迎賓小菜5款。

翰品花蓮歡度母親節

母親節到翰品酒店花蓮，翔雲西餐廳自助餐四人同行贈平日晚餐券(價值NT$880)，中式桌菜只要在4月30日前預訂，每桌贈紅酒一瓶(價值NT$1,200)，超值優惠；另外翰品酒店花蓮臉書亦提供專屬母親節活動，於該篇文章留言寫下創意填空，翰品酒店花蓮將於5月9號公布最有創意的一名粉絲，贈送五福同饗桌菜 (價值NT$2,900)，再加贈貴妃魚一尾刻上您的創意留言 (價值NT$980)，給媽媽一個難忘又溫馨的母親節。