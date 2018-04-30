新北市2018新北科學潮～科學STEAM 5力

新北市教育局今(30)日迎接「2018臺灣科普環 島列車」，邀請本市200位偏鄉國小師生，一同在新北市政府市民廣場現場挑戰科學實驗。教育局特別與淡江大學科學教育中心合作，並由科技部鄒幼涵常務次長、黃靜怡副局長、淡江大學理學院周子聰院長、淡江大學理學院潘伯申教授、國立臺灣師範大學賈至達院長示範由葡萄糖、銀錯合物溶液進行的「銀鏡反應」，在反應器內鍍上一層金屬銀，將讓現場觀賞的師生驚呼連連！

本次活動共設計3種與生活中常見生活用品相關的科學實驗，包含自製「一錠乾淨」清潔錠，以鹽巴與小蘇打粉、檸檬酸粉混和後再以壓模成型；將生活中各種常見鹽類，如小蘇打粉（碳酸氫鈉）、硫酸鎂（乾燥劑）、硫酸鈣（石膏）、碳酸鈉（洗滌粉）等，拿來與各種色粉染色，製作「幸福彩鹽」；療癒的螃蟹泡泡實驗，利用油水不相容原理，透過嬰兒油與含色素水層，加入發泡錠產出層層疊疊的泡泡。完成實驗後，新北師生將登上科普環島列車， 行駛到桃園站挑戰更多趣味的科學闖關活動。

105年起科技部推動臺灣科普環島列車，將科學知識與實驗帶到各地。今年由國家實驗研究院、美國在臺協會、交通部臺灣鐵路管理局、台灣索尼股份有限公司及臺灣默克集團與財團法人天下雜誌教育基金會、美光科技、中華電信、科學再發現、淡江大學、國立成功大學材料科學及工程學系等合作，帶來許多超越課堂活動，讓學生動手作科學、現場學科學。

黃靜怡副局長表示，新北市今(107)年5月開始，規劃2018 新北科學潮系列活動，包含「行動化學館-化學遊樂趣」、「新北科學日」、「臺灣科普環島列車」、「STEAM列車巡迴教學」、「電資科學體驗營」、「小實驗大學問－數理資優班暑期科學巡迴服務」、「科普閱讀創作競賽暨科普大師面對面論壇」及「PowerTech 青少年科技創作競賽及培訓」等，打造新北科學STEAM 5力，營造出學習環境力（E），強化策略聯盟合作力（A），增強教師專業研發力（T），活化課程教材創新力（M），落實學生探究實化力（S），以期啟發學生深入研究科學的動機、想像力及創造力。

照片由新北市政府提供