中華電信盡心關懷員工　蟬聯新世代最嚮往通訊服務企業首選

中華電信今(30)日榮獲Cheers雜誌所舉辦「2018年新世代最嚮往企業」中通訊服務業首獎，繼2017年後蟬聯此獎項，顯示公司長期制度化、系統化建構良好軟硬體工作環境、多元關懷同仁身心健康，並搭配貼心入微的福利措施，塑造出充滿幸福感的企業文化，深獲年輕世代認同，今年中華電信全集團規劃召募1,600人，竭誠歡迎年輕朋友積極參與。

中華電信不僅是台灣電信業龍頭，亦是用心打造幸福企業的翹楚，以「員工安心」為承諾，建構完善的薪資福利制度，並持續投入資源，創造安全優質的職場環境、滿足各式需求，把員工當作家人、讓員工有充分的幸福感和歸屬感，進而將這份認同實踐在各自的工作崗位與領域中，舉凡產品開發、應用創新、包裝宣傳、客戶服務等，都以最專業、優質的內涵呈現，全心全意提供客戶最好的服務，因此中華電信得以永遠走在最前面。

代表中華電信領獎的執行副總經理蘇添財表示，員工是企業最重要資產，身心健康是中華電信追求永續經營的重要一環。為營造健康幸福的職場，中華電信將「培養員工運動習慣，促進身心健康」納入營運政策，致力替員工塑建幸福工作環境，及具體實現追求健康人力資源的企業經營理念。

舉例而言，董事長經常親自出席或帶領員眷參加路跑、健行等各項體育活動，以促進同仁身心健康；同時公司積極成立各種促進身心健康之相關社團，例如慢跑社、桌球社、韻律舞社等，方便同仁利用公餘之暇運動強身；同時公司熱情響應各重大體育活動，譬如世大運、LPGA女子高爾夫台灣錦標賽、WTA女子網球台灣賽等，不管是動員同仁參與運動里程累計、邀請客戶觀賞球賽或是協助比賽場地優化通訊環境，以利全球各類媒體轉播賽況或傳遞新聞等等，各式各樣力挺行動不勝枚舉。

同時，中華電信善用「制度化」與「系統化」機制，優化硬體工作環境、豐富軟體應用內容等，落實員工安全衛生管理，並透過員工協助方案(EAP)全力促進員工身心健康，或是提供心理諮商、法律諮詢等協助，而貼心周全的多元優惠福利，更讓有需要的同仁深刻感受公司的關懷與照顧。

中華電信面對未來即將出現的員工退休潮，從去年起便多元化人才招募動作，例如首度參與校園徵才活動，大規模招聘新世代年輕人，今年全集團預計將招募1,600人，歡迎新世代青年加入，讓中華電信優質的企業文化增添更多嶄新風貌。