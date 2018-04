2018新北創客月-自造者空間暨工具圖書館正式啟動

新北市「2018新北創客月」搭配「自造者空間暨工具圖書館」啟用,今(30)日由市長朱立倫帶領師生,以飛輪發電原理啟動創客樂園小火車宣示正式起跑。

新北市教育局為落實創客運動及推廣本市創客教育,宣示5月為「2 018新北創客月」,本次整合本市各局處創客資源,規劃從教育培育著手到扶植民間自造團隊,貫通「ZERO to MAKER to MARKET」創客精神,特結合勞工局自造者空間暨工具圖書館共 同揭幕,以「MAKE for FUN」為主軸概念,採「週週有主題」方式規劃,向師生與民眾宣傳「動手做,真學習」之深化概念。另外,勞工局提供自造空間,提供具有共同興趣喜好的成員分享交流資源、技術而建立的自造者空間暨工具圖書館

朱立倫市長表示,從城市角度看創客運動,對應創客三層次,讓一般市民大眾及學生接觸創客,體驗新北創客「想得出來,就做得出來」精神,更由教育課程鼓勵學生成為創客,如經發局運用捷運公益空間打造的新北創力坊就是最好的範例,提供有意創業青年一個完善的加 速器,因此新北的創客,是局處整合,更是從教育到產業的具體實踐 !

創客三層次,首先紮根創客理念之「Zero to Maker」,透過體驗讓一般市民大眾及學生接觸創客,體驗新北 創客「想得出來,就做得出來」精神;第二層次「Maker to Maker」,透過社群讓創客同好技術交流產生火花,推廣新北創 客123精神─1個點子、2個夥伴共創、35好友齊分享;第三層 次「Maker to Market」,創客的研發與創新精神可以透過投資與產業媒合產生新創事業。

新北市今年於5月辦理「2018新北創客月」,連結市府各局處資源,4月28日結合創客體驗與路跑活動於辦理「2018 酷萌跑Kuma Fun Run」;第一週辦理「小maker,大醫生!改造玩具總動員」於5月6日於板橋車站1樓進行玩具改造快閃工作坊;第二週辦理「Family Maker Day親子創客日」由本市17所創客學校5月12日於各承辦學校辦理計19場次親子創客體驗;第三週辦理「迺夜市,饗自造」MA KER挑戰賽;第四週辦理「創客young冒險樂園」及「魅力滑 車競賽」及第五週辦理「新北創客young玩很大型創作主題展」。7、8月由勞工局舉辦創客體驗活動、9月15至16日辦理新北市自造者嘉年華,期藉由系列活動將創客能量從校園擴散深植新北每一市民,詳情請搜尋「新北創客漾」網站及「2018新北創客月」粉絲團。

照片由新北市政府提供