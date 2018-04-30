集保結算所：電子投票提醒您行使股東權益及保護個人資料

每年4至6月為上市(櫃)、興櫃公司召開股東會的旺季，集保結算所為了解決投資人參與股東會的不便，於98年建置了股東會電子投票平台「股東e票通」，投資人可以不受地點及時間限制，只需透過電腦或智慧型手機等連網設備，或利用證券商下單APP連結「股東e票通」，即能完成電子投票，參與公司股東會；集保結算所在股東權益保護上更進化，106年6月更進一步推出「集保e存摺APP」連結「股東e票通」功能，投資人在開通集保e存摺之後，除可檢視股票庫存餘額外，更可直接進行電子投票。

邇來坊間有部分人士建置網路平台吸收投資大眾提供個人資料及電腦憑證，以代為領取股東會紀念品或參與抽獎，投資人除了個人資料外洩外，亦有可能因電腦憑證遭非法使用而致權益受損，切勿因小失大。為維護投資人權益及個資安全，集保結算所推出「集保e存摺APP」，提供投資人多種快速便利之申請管道，並不斷精進服務，其中股務小幫手更主動推播股務訊息予投資人，確保投資人權益不漏接。

集保結算所為鼓勵自然人股東積極參與電子投票，今(107)年已連續第七年舉辦股東會電子投票百萬獎金大抽獎，總獎金350萬元及總獎項近2萬8千個，最高獎額為5萬元郵政禮券。另為鼓勵投資人申請使用「集保e存摺」，以符合環保及節能減碳之效，今年參與抽獎之資格僅限透過「集保e存摺APP」連結「股東e票通」平台(不含透過「股東e票通」PC版、APP版及證券商下單APP連結「股東e票通」平台)，提醒尚未申請「集保e存摺」之投資人請儘速向往來證券商申請，以免失去抽獎的機會，集保結算所預祝您中大獎。