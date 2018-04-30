中華電信攜手HTC簽署2018年度合作備忘錄

台灣電信領導品牌中華電信與全球智慧型手機與虛擬實境創新設計領導者HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下簡稱『HTC』），今（30）日宣布雙方簽署2018年度合作備忘錄，為因應2018年5G電信技術「預商用」前期準備，將積極針對5G技術共同投入與研討，並於技術、產品、業務、行銷、及通路全方位緊密合作，為達到雙方市場領導品牌地位，並將針對資費及商品搭配進行全面合作，經由聚焦銷售、密切配合，以達成雙方市佔率提升及共創雙贏的目標。

中華電信董事長鄭優表示：「中華電信宏觀布局，前瞻決策，追求成長，並持續開創新局，研發能量居業界之冠，期許與HTC在新的一年攜手合作，強化中華電信於資通訊產業領導地位，藉由持續研發創新高品質服務，帶動台灣產業升級，共創價值！」

HTC董事長暨執行長王雪紅期許繼續與中華電信打造未來無限可能的智慧生活；而5G 網路、AI人工智慧、及VR虛擬實境的未來發展，將開創全新生活型態與變革，HTC領先業界的創新研發能力，將持續釋放人類無窮的想像力。HTC與中華電信將共同投入5G技術開發，未來朝向提供更新穎、先進的行動虛擬實境商品及體驗展示，讓HTC用戶能享有獨一無二的體驗。

今年度中華電信將與HTC著重於創新智慧領域的合作，並優先與HTC共同投入5G技術研發，以提供最佳網路品質及建立產業領先技術與產品標竿為目標，引領台灣進入5G預商用時代。此外，雙方將整合通路力量，迅速擴展4G完整服務普及化，以達市佔率提升目標。

HTC特別與中華電信獨家推出HTC U11 (64G)資費方案，消費者於5月2日起搭配中華電信999精選購機方案(30個月)，手機只要3,990元，再享4G上網吃到飽、超多網內/網外/市話免費通話分鐘數。此外，5月2日起，中華電信推出『溫馨五月季時尚輕家電』母親節方案，針對HTC U11+、HTC U11 EYEs搭配月繳999以上資費即可享有『BRITA濾水壺』及『格子三明治機』好禮二選一。