中華電信「溫馨五月季」陪您愛媽媽久久久

母親節即將來臨，中華電信特別推出限時「溫馨五月季」優惠活動，凡於107年5月1日起至107年5月31日期間，申辦「999精選購機方案」或「大4G購機方案」月繳999(含)元以上，並購買七大品牌指定機種，即可獲贈令人怦然心動的時尚輕家電：「德國Brita濾水壺」、「日本Recolte三明治機」二選一。中華電信「溫馨五月季」優惠活動，送禮自用兩相宜，不論是想孝順媽咪或是要好好寵愛自己，就快來中華電信！

五月是溫馨感恩的月份，快準備好禮，慰勞媽咪的辛勞！「溫馨五月季」限定優惠活動，只要申辦「999精選購機方案」或「大4G購機方案」月繳999(含)元以上資費，並購買指定手機，即可免費獲得時尚輕家電，將「德國Brita濾水壺」或「日本Recolte三明治機」輕鬆帶回家！不論是要求完美注重純淨飲水口感的健康媽咪，或是美味料理達人的時尚媽媽，都會感到超窩心。

中華電信「999精選購機方案」只要月繳999元，即享合約期間上網吃到飽，語音通話每通前10分鐘免費，每月還可享網內/外/市話超多免費分鐘數，不論打給網內親友、網外朋友或撥市話給客戶、訂餐廳都划算，講電話不手軟，相當實在。而申辦「大4G購機方案」月繳399/599/799元，也可以優惠加價兌換此二款時尚輕家電二選一。

中華電信「溫馨五月季」可搭配多款熱銷手機，包含iPhone X、iPhone 6 32G、Samsung Galaxy S9+/S9、SONY Xperia XZ Premium、ASUS Zenfone 5、HTC U11 EYEs、HUAWEI P20 Pro、OPPO R11s Plus…等超多機種，指定方案只要0元起，快來中華電信選新機、享優惠，時尚好禮帶回家，祝全天下媽咪母親節快樂！