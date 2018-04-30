加強溝通管道　南北韓最快6月啓用聯絡事務所

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)韓媒報導，南北韓或將在6月，於北韓開城設立南北聯絡事務所。

南韓《中央日報》報導，南韓統一部表示，爲了讓被38度線拆散的家庭見面，並履行板門店宣言，南北雙方已正式進入内部討論流程，也計劃讓北韓與紅十字會舉辦高階幹部會談。另外，報導回顧，文在寅在27日文金會時，曾強調過希望開設南北聯絡事務所。《中央日報》分析，若南北聯絡事務所成功啓用，南北韓官員，就可以更緊密討論雙方人員往來，以及其他重要相關問題，為各項合作計劃打好基礎。

根據報導，南韓政府内部人士表示，目前正在商討如何實施板門店宣言内容，並説明南北聯絡事務所要開成前，雙方可能還要派高官進行詳細討論，以決定場所及日程。另外，南北韓預計在5月進行的軍事會談，目前詳細内容也尚未出爐，因此南韓政府希望，儘快透過板門店聯絡網路，與北韓展開高階談判。

《中央日報》表示，專家分析，南北聯絡事務所最早可在6月成真，並表示地點，可能直接利用開城工業區内，過去曾存在的南北經濟協力協議事務所中，因爲2016年工業區關閉爲止，南北雙方曾實際在内共事，因此可節省選擇建築物的時間。

不過，根據報導，由於板門店宣言僅提到「開城」，因此南韓政府内部人士也不排除，在開城市區開設事務所的可能，並表示詳細内容有待和北韓進一步商討確認。

加強聯絡管道 南北韓最快6月啓用聯絡事務所

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