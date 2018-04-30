國防部擬向美採購M1A2戰車　年底評估完成

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國防部長嚴德發今（30）日表示，考量M1A2戰車是國軍「濱海決勝、灘岸殲敵」關鍵，目前國防部正評估向美採購；國防部戰略規劃司長吳寶琨指出，預計年底評估完成，屆時再向美提需求。



退輔會、國防部上午以「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」為題，至立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。



民進黨籍立委蔡適應質詢時，關切國軍坦克計畫。國防部長嚴德發表示，考量M1A2戰車是國軍「濱海決勝、灘岸殲敵」的關鍵戰力，正評估採購M1A2戰車，藉此引進科技技術，帶動國防自主。



嚴德發說，希望採購的坦克數量並不多，但目前尚未對美國正式提出，還在磋商評估中。吳寶琨指，預計年底評估完成，屆時再向美提需求。



嚴德發也強調，「未來不會百分百外購」，希望比照國艦、國機引進科技技術，帶動國內產業產值，推動國車國造。



根據民國106年國防報告書，提及的台美軍事流程：

台灣依作戰需求擬定所需武器，再送交報價需求信函，經美方審查後回覆報價資料，台灣完成整體獲得規劃書後，再送交發價書需求信函，美方跨部會審查，知會國會程序、國防安全合作局（DSCA）網站公告、回覆發價書後，台灣才簽署發價書。



若國防部於年底評估完成、並向美提出需求，僅屬流程中的「依作戰需求擬定所需武器」及「送交報價需求信函」。