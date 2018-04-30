《華爾街日報》：防台海衝突　美應售台F-35B或新式F-16戰機

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）《華爾街日報》29日指出，面對共軍施壓，台灣亟需強化空軍戰力，美國即使無法立即出售台F-35B，也可改售最新款F-16。美國今年若能售台戰機，將降低台海衝突機率。



中央社引述《華爾街日報》29日社評指出，中共軍機去年在台灣東部外海巡航次數增加3倍，共軍轟炸機和軍艦今年4月又在台灣周邊演習，北京對台威嚇使美國有所警覺。但過去幾屆美國政府未能賣給台灣需要的武器，台灣大部分武器都過時，強化空軍戰力已成最迫切需求。



社評指出，台灣渴望取得新型戰機，以對抗中國從俄羅斯引進的蘇愷35等先進機種。文章說，中國部署超過1500枚射程涵蓋台灣的彈道飛彈，可能在數分鐘內損害機場，摧毀地面上的飛機。台灣雖擁有愛國者三型（PAC-3）防空飛彈，然而數目眾多且精準的共軍飛彈，仍可能突破防線。



美國智庫蘭德公司（RAND）2009年的報告指出，共軍若犯台，可能數天內就能掌握空優。



今年3月美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）與殷荷菲（James Inhofe）致函總統川普，呼籲川普允許對台出售垂直起降版F-35戰機。因為：「F-35B具備的生存能力和現代長程感測器，可能幫助台灣攔截中國的飛彈，將嚇阻力延續到下個10年。」



社評指出，一旦危機發生，F-35B幾乎能在任何地點部署，共軍飛彈難以摧毀停在地面的F-35B。此外，F-35B具備匿蹤和其他功能，意味共軍戰略部門無法指望在衝突中掌握空優。



話說回來，《華爾街日報》認為，美國不大可能立即對台出售F-35B。原因之一是共同研發F-35的國家因忌憚北京反彈，恐怕很難支持這項軍售案；另一顧慮是北京擅於在國軍內部吸收間諜，意味這款戰機的機密恐會外流。



社評說，解決辦法是美國對台出售最新款F-16，並出租部分二手戰機，作為過渡方案。未來幾年，美國可為出售F-35B和終端高空防衛系統（THAAD，簡稱薩德）打下基礎，這將讓總統蔡英文有時間兌現增加國防支出的承諾。



文章結尾指出，中國駐美公使李克新去年底恫嚇「武統」，使華府形成共識，認為台灣為遏阻中國進犯，需要更多美國武器和更緊密的安全合作。美國今年若對台出售數量可觀的戰機，將可強化民主盟友，並減少台海爆發衝突的機會。