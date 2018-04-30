(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本外務大臣河野太郎出訪約旦，與以色列、巴勒斯坦、以及約旦之外長進行會談。河野強調，爲了促進巴勒斯坦經濟自立，日本將予以必要之經濟協助。

《NHK》報導，河野於臺灣時間今（30）日淩晨，於約旦死海旁的一處飯店内，和以色列、巴勒斯坦、以及約旦之外長進行會談，並與相關部長談話，討論如何支援巴勒斯坦。

死海に到着。これからパレスチナ、イスラエル、ヨルダン、日本の四者閣僚会合。 — 河野太郎 (@konotarogomame) 2018年4月29日

河野在推特上報告自己已抵達四海，並將與以色列、巴勒斯坦、以及約旦之外長進行會談。



根據報導，河野在外長會議中強調，他認爲以色列未來，必須和作爲國家的巴勒斯坦和平共存，並表示日本願意透過經濟計劃「和平與繁榮的走廊構想」（平和と繁栄の回廊構想），來進行必要協助。

河野説明，爲了讓位於約旦河西岸、日本支援興建的農產品加工廠的產品流通順暢，將建設一條從巴勒斯坦通往約旦的專用產業道路，以幫助加強物流網絡暢通。

《NHK》報導，在會後，河野告訴記者，中東局勢並不樂觀，且當事人間對話的氣氛也尚不容易，但今日外長會談還是成行了，因此意義十分重大，並強調日本日後，將持續對中東地區國家對話盡一份心力。

日本外長訪中東 強調援助巴勒斯坦經濟自立