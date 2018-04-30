我愛媽咪！ 台南大員皇冠假日酒店獻上幸福食光

溫馨五月天，該讓媽咪們好好休息，用美食來感謝媽咪的偉大與辛勞吧！台南大員皇冠假日酒店由行政總主廚周烈成與彩豐樓主廚袁東海、煉‧瓦主廚黃仲祥與點心主廚劉靖晟聯手推出多樣化的美食料理與優惠專案，獻給偉大媽咪在五月天擁有幸福好食光。

還在為母親節該怎麼幫媽咪慶祝而煩惱媽？台南大員皇冠假日酒店推出一系列餐飲優惠專愛，就是要讓媽咪們獨享專屬禮遇。元素自助餐廳在5/4~5/6、5/11~5/13期間帶媽咪來用餐，平日晚餐每人NT$1,080，假日午晚餐時段每人NT$1,380，送給媽咪康乃馨乙束、鮑魚沙拉乙客以及全家拍立得乙張，讓媽咪吃出漂亮、也吃出健康。彩豐樓中餐廳於2018年5/5、5/6、5/12、5/13期間，則是推出小吃區5人NT$6,400與10人席菜NT$12,800，以及包廂區5人NT$8,400與10人NT$16,800的席菜選擇，菜色多元豐富。煉‧瓦日本特色餐廳於2018年5/12、5/13期間，推出母親節套餐每人NT$1,800，感恩母親月，美饌佳餚訴求精緻與豐盛，獻給偉大媽咪，讓她擁有最美好的幸福食光，吃進嘴裡，暖在心裡。以上專案皆須另加10%服務費，為了提升用餐品質，請事先訂位。訂位專線：06-391-1899轉6620元素、6630煉‧瓦、6650 彩豐樓。

迎接母親節的到來，蛋糕常是最佳的送禮選擇，台南大員皇冠假日酒店點心主廚劉靖晟為了滿足不同媽咪口味喜好，特製兩款母親節蛋糕，完美融合在地食材，用甜蜜濃郁或是芳香酸甜的蛋糕獻禮，送給最溫柔無私的媽咪！第一款「柚香柳橙鳳梨慕斯」6吋NT$990，特選香氣十足「日本柚子」，以柚子汁調入鳳梨果泥作成柚香鳳梨涷，以及柳橙奶餡作為雙口感內餡，中間再搭配2層的臻果脆餅夾層與杏仁蛋糕，最外面則是柚香柳橙慕斯，就完成了這一個多層次且酸甜、香滑綿密的慕斯蛋糕。上層再鋪上豐富的莓果、覆盆子與草莓，肯定是女性的最愛，也是最合媽媽口味的一款吸睛蛋糕。另一款蛋糕則是「焦糖香蕉巧克力慕斯」6吋NT$890，巧克力慕斯最為經典屹立不搖的，再搭配用焦糖炒過的香蕉Q甜口感作為夾層，以及巧克力脆餅、巧克力蛋糕、70%的巧克力餡、焦糖塩味醬，層層堆疊達10層之多，最外面再裹上焦糖巧克力慕斯，有濃郁、有紮實、有軟潤、有綿滑等，還有一股焦糖的苦甜香，在舌尖中打轉，讓媽媽每一口都洋溢著甜蜜的幸福滋味。上層再以黑色系的康乃馨造型巧克力裝飾，時尚高雅，最適合貴氣的媽媽。凡5/6前預購母親節蛋糕享9折優惠，單次訂購2個蛋糕，則享85折優惠。母親節蛋糕為新鮮製作，需於5天前預訂，以上優惠折扣恕不能並用。