最易罹患口腔癌的三大行業 你中了嗎？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據調查國人勞工口腔癌發生年齡較一般人高出至少4歲，而罹患後甚至可能減少25年的生命年，其中以「漁撈業」、「建築工程業」及「汽車客運業」罹患率最高，提醒民眾每2年做1次口腔癌篩檢，並盡早戒掉嚼檳榔和抽菸的習慣。

根據國民健康署105年的癌症登記資料分析顯示：男性勞工階層之口腔癌發生及死亡的年齡，分別較國人男性口腔癌年輕4歲（51歲VS. 55歲）及6歲（52歲VS. 58歲）。舉例來說，男性目前平均壽命為77歲，但罹患口腔癌的勞工朋友則有可能減少25年的生命年（77-52=25）。透過資料也發現，口腔癌發生人數前三高行業別依序為：「漁撈業」、「建築工程業」及「汽車客運業」(如圖1)；死亡人數前三高行業則為：「漁撈業」、「建築工程業」及「金屬製品製造業」

國人每年約有7,000多名口腔癌個案、亦有約2,900人死於口腔癌，但口腔癌並非無法防範。國民健康署與國立台灣大學公衛學院研究團隊，針對233萬名接受口腔癌篩檢民眾進行長達9年的追蹤，比較接受篩檢及沒有篩檢組晚期口腔癌發生率和死於口腔癌的風險，結果顯示篩檢率達約5成，就可降低21%晚期口腔癌發生率及26%死亡風險。

國民健康署補助30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾，每2年1次口腔癌篩檢，每年透過篩檢可以發現約1,300多名口腔癌與3,600名癌前病變個案。不過，防範口腔癌不能僅靠政府單方面推動篩檢，提醒遠離口腔癌有步數：「檳榔麥哺」、「定期檢查」、「提早治療」，請勞工朋友趕緊麥哺檳榔、做伙來檢查治療。