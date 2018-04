運動家精神   印度前球后敗給戴資穎仍祝福

(台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導)本屆在中國武漢舉行的亞錦賽,羽球好手戴資穎28日對上印度前球后賽娜(Saina Nehwal),苦戰45分鐘,最後以27比25、21比19驚險勝出,闖進亞錦賽女單冠軍賽。賽娜落敗後最終帶著銅牌回鄉,並在個人臉書與IG上發表落敗感言,有風度的表現獲得粉絲一致好評。

賽娜在臉書寫道:「今日的準決賽中,我盡了全力與戴資穎對決,但是她的表現實在太出色,我必須要更加努力才能打敗這個當世最佳的女選手,謝謝你們的愛與祝福。」(I gave my best today in the semi-finals against Tai Tzu ying (Chinese Taipei) .. but she was really good at last .. have to work more harder to beat the best girl at the moment ..Thank u all for the love and wishes.)

賽娜是印度羽球兩大好手之一,曾經登上世界球后14周並在印度擁有大批羽球迷,對戰戴資穎戰績為8負5勝,本次在4強賽上再度對戰戴資穎,首局戴資穎一度取得15:9領先,遭賽娜追平,隨後兩人陷入苦戰,最後戴資穎以27:25贏得勝利。