運動家精神   印度前球后敗給戴資穎仍祝福

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）本屆在中國武漢舉行的亞錦賽，羽球好手戴資穎28日對上印度前球后賽娜（Saina Nehwal），苦戰45分鐘，最後以27比25、21比19驚險勝出，闖進亞錦賽女單冠軍賽。賽娜落敗後最終帶著銅牌回鄉，並在個人臉書與IG上發表落敗感言，有風度的表現獲得粉絲一致好評。

賽娜在臉書寫道：「今日的準決賽中，我盡了全力與戴資穎對決，但是她的表現實在太出色，我必須要更加努力才能打敗這個當世最佳的女選手，謝謝你們的愛與祝福。」（I gave my best today in the semi-finals against Tai Tzu ying (Chinese Taipei) .. but she was really good at last .. have to work more harder to beat the best girl at the moment ..Thank u all for the love and wishes.）

賽娜是印度羽球兩大好手之一，曾經登上世界球后14周並在印度擁有大批羽球迷，對戰戴資穎戰績為8負5勝，本次在4強賽上再度對戰戴資穎，首局戴資穎一度取得15:9領先，遭賽娜追平，隨後兩人陷入苦戰，最後戴資穎以27:25贏得勝利。