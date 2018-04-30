【5.1大限將至】德英法籲美永久豁免鋼鋁稅　誓言捍衛歐盟利益

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）德國總理梅克爾（Angela Merkel）週日（29日）和英、法兩國領袖共同呼籲美國川普政府，切勿對歐盟採取不公平的貿易措施。

美聯社報導，梅克爾在聲明中說，她和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及英國首相梅伊（Theresa May）等3國領導人都同意，「美國不應採取任何不利歐盟的貿易措施，歐盟已經準備好，在多邊貿易架構下，捍衛自身利益」。

這份聲明並未說明美國如果徵收鋼鋁稅，歐盟28個成員國，可能採取的具體措施。

美國在當地時間3月23日對進口鋼鋁分別課徵25%和10%的關稅，引起中美貿易大戰。但川普總統同時宣布暫時豁免歐盟和阿根廷、澳洲、巴西、南韓、加拿大、墨西哥等六國的鋼鋁進口關稅，豁免期限即將在美東時間5月1日截止。

上周法國總統馬克宏，與德國總理梅克爾先後訪問美國，希望向川普總統（Donald Trump）爭取延長豁免期限，最終目標自然是希望歐盟可以永久豁免鋼鋁稅。至於結果如何，目前不得而知。

自左至右依序為法國總統馬克宏、英國首相梅伊，和德國總理梅克爾，今年3月22日合影。翻攝Skynews