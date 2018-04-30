蹲點·心南向   異鄉人的回家之旅  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由中華電信基金會主辦的第一屆「蹲點·台灣·心南向」活動，5組新二代團隊分別前往越南家鄉16天，記錄拍攝成片，28日舉辦交流分享會，首度披露3組團隊的記錄片，並邀請故事主角現身與觀眾分享在越南蹲點的故事。

故事主角之一的東吳大學劉千萍，母親來自越南胡志明市，表妹海燕也是台越混血兒，阿姨離婚後帶著她回到越南，但由於越南的屬地法則，海燕拿不到越南國籍，在台灣國籍與護照過期後，成為不被看到的一群。

劉千萍表示，這趟異鄉人的回鄉之旅，她雖是當事者，又透過攝影機抽離出來，成為旁觀者記錄在越南的點滴。希望藉由影片，讓更多台灣人正視新住民國籍問題，並給與需要的協助。

另一位新二代，來自長庚科技大學的黃翊庭與同學一起回到越南。她表示，曾經不理解母親離婚後為何堅持留在台灣照顧自己，在蹲點期間發現媽媽當初放棄學業遠嫁台灣那說不出口的秘密，最後與母親及過去的自己和解。

根據報導，黃翊庭來自全台移工人數最多的桃園，她透露小時候害怕被身邊的朋友歧視，只能隱藏自己台越混血的身份，疏遠母親，維持2周一次的見面頻率。本次蹲點起初也只是秉持「帶媽媽免費回一次家」的想法，但是旅程中對越南的想法從此改觀，並在尋根最後，與越南家人拍下久違的全家福。

中央社報導，中華電信國際分公司總經理簡志誠在記者會上表示，中華電信希望透過蹲點當地的做法，鼓勵新住民看見自己的語言文化優勢，對於自身的定位能夠更加明朗。

中華電信基金會長期深耕台灣在地，20018年首次將觸角延伸至海外，選擇越南當做第一站，舉辦「蹲點·台灣·新南向」活動，甄選5組新二代團隊前往越南家鄉蹲點拍攝。期許透過蹲點家鄉的方式，使新台灣之子更加深刻了解上一代的故事，加強自我認同。

第一屆「蹲點‧台灣‧心南向」- 穿越時光，媽媽沒說出口的秘密