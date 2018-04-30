〈時評〉八百壯士狂毆警察的「啟示」

一般人在反軍改「八百壯士」四月廿五日的進攻立法院行動中，看到的只有兩個字：暴力！吾人更見識到的是：暴力背後帶來的兩個啟示！

啟示ㄧ：以暴易暴──四年前的太陽花學運，執法的警察對手無寸鐵的學生、老師、醫生毫不客氣地拳打腳踢、棍棒齊飛，警察高舉警棍盾牌向群眾頭部狠狠敲砸的畫面更榮登媒體頭版。攝影記者鏡頭抓得那麼準、臉孔拍得那麼清楚，簡直就是在挑撥警民之間的感情，居心叵測！

所以，這次我「八百壯士」看到記者就滿肚子火，忍不住要飽以老拳教訓教訓。還有，暴警的臉孔被媒體拍得一清二楚，太不小心、太不懂得自我防衛了，這些暴警平日的訓練簡直太遜了，所謂不打不成器，不成器的警察不經我「八百壯士」的狂毆如何成器？

還有，憑照片，暴警的長官們查了四年還是「查無此人」──查不出暴警是那個單位的那些弟兄，辦案能力簡直離譜到了極點，我「八百壯士」不對大安分局長周煥興來個拳打腳踹，暴警高層會上緊發條嗎？

啟示二：壯士「英勇」保家衛「財」──我「八百壯士」，當年帶領部隊，那天不喊「向ㄑㄧㄢ ˊ 看齊」的口令，今天，退下來了，還是念念不忘「向錢看齊」，有錯嗎？我「八百壯士」這輩子雖然沒打過一場仗、沒殺過一個敵人，但是，凡我革命軍人，天不怕、地不怕，命可以革，就是年金不可以革，這是展現保家衛財的革命軍人本色！

另外，由我「八百壯士」捍衛個人「尊嚴」都這麼「英勇」看，捍衛國家「尊嚴」時的「英勇」還用說嗎？看看我「八百壯士」的吳思懷們，身先士卒，勇敢「反攻大陸」，不開一槍一彈，光用酒精就可以跟解放軍將領化干戈為玉帛，中國天安門閱兵台、習近平訓話現場，我「八百壯士」更多所滲透埋伏，凡此，不「英勇」「大膽」嗎？

最後，大家都知道，軍人講的是絕對服從，不講民主，所以，在民主社會，陳抗團體講的伸張民權，換成不知民主為何物的我「八百壯士」，當然只能變成伸張民「拳」了！