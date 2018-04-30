電子菸深入校園 美加強取締

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著美國電子菸日益猖獗，侵入青少年族群，中學生甚至在課堂上公然吸菸，美政府上週展開大規模取締行動，要將電子菸趕出校園。

美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）向各大零售業者發出警告，嚴禁非法販售行徑，並要求電子菸商Juul提出產品行銷設計資料，以檢視是否有刻意吸引年輕人之嫌。

美聯社報導，像Juul所產的電子菸商品，外型猶如隨身碟，小巧又方便攜帶，加上口味眾多，從芒果到薄荷應有盡有，特別受到年輕人喜愛，因此開始在美國高中校園氾濫。由於檢查不易，吞雲吐霧間又只會留下一縷淡淡的水果味輕煙，學生便能在廁所、走廊，甚至課堂上隨時吸食。

美國法律規定18歲以下不得購買電子菸，若干州更將年齡限制提高至21歲，但學生卻仍能從網路及身邊朋友購得。更有甚者，有學生表示，就連在校園走廊都能隨時買到電子菸。

儘管醫學專家同意，電子菸較傳統菸安全，但其中仍含尼古丁成分，甚至甲醛殘留，對健康是否會有長遠影響，仍屬未知。

為遏止此一歪風，美國若干學校明定，違規吸食電子菸將予以停學處分。紐約Plainedge中學則已在廁所裝置電子菸感測器，一偵測到煙霧，就會立即通知校方人員。