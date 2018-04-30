今到周三天氣悶熱午後防大雨　周四首波梅雨鋒面報到

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）時序逐漸進入梅雨期，中央氣象局表示，今(30)日到周三(5月2日)天氣型態與昨(29)日類似，各地以多雲到晴為主，僅東半部有局部短暫陣雨，午後北部及中南部山區有局部短暫雷陣雨，須留意局部大雨。

《蘋果》報導，昨(29)日不少地區出現逾30℃高溫，氣象局分析，今(30)日到周三(5月2日)天氣型態與昨類似，東半部有些局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

午後北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，西半部高溫都在30℃以上，中午前後感受悶熱，請民眾注意防曬及多補充水分，而周三東南部有焚風發生機率。



氣象局預測，周四(5月3日)因鋒面通過及東北季風影響，水氣增多、天氣轉為不穩定，各地都有降雨機率，並要留意局部大雨。也因受下雨及東北季風影響，北台灣氣溫稍微下降轉涼，中南部影響不大，仍會感到悶熱。周五仍受東北季風影響，各地早晚偏涼，因水氣略減少，僅東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，中南部仍感受悶熱。

周末東北季風減弱，氣象局表示，各地氣溫回升，感受較為悶熱，西半部高溫幾乎都在30℃以上，中南部甚至有32至33℃，各地大多為多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。