中市溪西圖書館開幕 感受城市建築新美學

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）臺中市立圖書館溪西分館於今（29）日上午舉辦「創意‧建築‧閱讀新美學」開幕活動，這座臺中首座融合建築與美學特色的圖書館緊鄰筏子溪公園綠帶，不僅是全臺唯一能從高鐵列車上望見的圖書館，並已獲銅級綠建築候選證書。陪伴民眾在環景綠意中暢遊書海，感受城市建築新美學!

配合開幕館內舉行開幕慶祝系列活動，一樓安排活潑有趣的說故事劇場表演及由建築師開講，二樓建築生活美學專區舉辦建築3D列印展以及臺中首創建築師組成的「真人圖書館」，由建築師親自為民眾解答建築大小事。三樓則有全臺首曝光的「建築四書」古書特展及陶藝家楊文霓捐贈陶藝創作「飛翔之四」作品。

溪西分館總樓地板面積約1942平方公尺，地上三層建築物，特別採用RFID自動化圖書系統、VRF變頻多聯式節能空調設備及綠建材與承重牆系統不落柱建築工法。

館內空間採分齡分眾設計，一樓設有嬰幼兒閱讀區、兒童閱覽區、報紙期刊區、臺中學專區及樂齡專區；另設置有自助借書機，讓民眾可以自助借閱圖書及視聽資料。

二樓為一般閱覽空間，設有開架閱覽區及「CC建築館」(以建築生活美學為特色定位)，為臺中市首座融合建築與美學概念圖書館；三樓為青少年專屬閱覽空間，設有青少年專區、視聽資料區、多功能活動室、小團體欣賞區、多元學習室、無線上網區及電腦檢索區等。

未來可提供館藏圖書約10萬冊，150種期刊、330席閱覽座位及各式建築相關活動。

市長林佳龍表示，溪西圖書館不僅為綠建築，空間規劃秉持人本精神，提供青少年、兒童與長輩閱讀空間，融合了數位匯流、虛實整合的圖書館服務。圖書館不僅是提供圖書，更是文化及社區活動的空間，對許多愛讀書的年輕人而言，更是植入生命中重要的文化記憶。