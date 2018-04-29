搞定小搗蛋 如何優雅的帶孩子去餐廳用餐？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）母親節即將到來，媽媽平日將大半的時間辛勞的奉獻給家庭和兒女，熬到假日又怕小搗蛋在公共場合上演脫序行為，常常得犧牲自己的口腹之慾，選擇在家用餐。誰說當了媽媽就少了去餐廳享受大餐的權利呢？外國知名育兒網站提供了以下5點撇步，辛勞的媽媽們快抄筆記邊訂餐廳吧！
- 趁早訂位
身為父母的我們都知道小孩的耐性有限，無法忍受長時間的排隊與候位，一但失去耐性，我家的小搗蛋曾試過在餐廳上演摔角、丟鞋子等戲碼，從此以後只要出門用餐，我一定提早訂位。
- 自備小孩的點心
什麼？！自備外食去用餐？不是要你當奧克，因為餐廳在特殊節日通常會非常繁忙，例如說：上菜速度較慢。兩餐之間如果相隔太久，小孩子一餓，行為、脾氣相對也變得難以控制。
小建議：大部份的餐廳都能體諒父母，讓小孩自備外食，但也別因此為對方帶來困擾，因此出門前將點心放在方便攜帶、且不起的小容器，每個小孩一個。 一來可減少包裝袋或紙屑等垃圾量，小容器也不會太過招搖。如果不希望小孩吃太多零食，自備切好的蔬果也是不錯的選擇，可兼顧營養又方便食用。
- 睡飽的小孩是天使
如果小孩白天還有小睡的習慣，我們會配合他的作息，盡量選擇睡飽、精神好的時候出門。我想應該沒有爸媽想要挑戰愛睏小惡魔的極限吧。
- 前一晚準備好媽媽包
如此可避免當天出門時過於匆忙，遺漏任何一個必需品（尿布、配方奶或安撫小孩的玩具等），媽媽也可以多點時間梳妝打扮，一舉兩得。
- 慎選餐廳
我能理解在這特別的節日裡，媽媽會想多花點錢來犒賞自己，例如5星級餐廳。但這樣只是徒增自己壓力，而且小孩子根本不會因身處高級餐廳就收斂其搗蛋行為。選個適合親子的舒適環境，大人小孩也吃得開心。