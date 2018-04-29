管爺案 教部：台大有重大過失　彭文正：校園幫派行為

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）管中閔事件繼續延燒，教育部決定不聘任管中閔為台大校長，也認為台大有重大過失。而曾在台大任教的政論節目主持人彭文正痛批，「如果管爺還可以選台大校長，那請先把每個月7萬元的台大月退俸還給我」。

引述自由時報報導，彭文正表示自己在台大任教20年，歷經主持節目「兼職」案，結果他下場是差1年退休，被迫2選1，當時他選擇離開台大，退休金歸零，一毛都沒有，「如果管爺可以不受處分、還可以選台大校長，那請先把每個月7萬元的台大月退俸還給我！」

報導中提到，彭文正認為管爺案台大一路護航到底，而他當時事件是法律規定獨董屬於兼職需要核准，但他是主持節目，則無法律明文規範，最後他選擇離開。兩次事件的執法都是同一群台大的「校方高層」。

彭文正的結論是「黨國餘孽寄生在特定籍貫的高級台大教授身上，集體棲身在逸仙學會和台大校友總會裡，大玩綁椿的利益輸送，請大家看清楚，這不是什麼校園自治的問題 這是校園黑幫的幫派行為！」

教部：台大有重大過失

自由時報報導，教育部直指，台大明知管中閔與遴選委員蔡明興之間具有特殊利害關係，會造成其他被推薦人的不公平競爭，失去公正性，遴委會之組成及程序也不符正當行政程序原則。

報導中提到，台大依法對於管中閔兼職有准駁及監督之責，就管中閔兼任台灣大獨董及其與遴選委員、台灣大副董蔡明興的重大利害關係，知之甚詳，台大應主動提供給遴委會審議，但直至遴選程序終結前，台大均未曾對遴委會揭露管與蔡的重大利害關係，顯有重大過失。