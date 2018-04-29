【最新】桃園敬鵬大火 消防員5殉職　移工2死

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）桃園市平鎮區敬鵬工廠28日晚間發生大火，7名消防員及2名移工受困失聯，經過搜救，今（29）日清晨全數尋獲，但5名消防員殉職，1人命危，1人無生命危險，2名移工死亡。

桃園市平鎮區敬鵬工業工廠昨晚9時26分發生火警，工廠內部緊急疏散、清點員工後發現2名移工下落不明，消防隊員到場後，立即進入搶救，沒想到近深夜時分傳出7名消防人員也受困失聯。

引述中央社報導，警消全力搶救下，凌晨0時50分左右，陸續救出3名消防員，第一名救出的呂宗郁，送往804醫院後進行預防性插管，住進加護病房，無生命危險。

第2名救出的林伯庭，送壢新醫院急救後宣告不治；第3位救出的游博瑜因失去生命跡象，送往楊梅天成醫院，急救後仍不治。

報導提到，清晨4時14分再救出第4名、埔心分隊小隊長游曜陽送往國軍804醫院；第5名救出的則是平鎮分隊隊員林尉熙，送往壢新醫院，裝上葉克膜救治中；第6名救出的是山峰分隊隊員余佳昇，送楊梅天成醫院；最後一名救出的消防人員則是平鎮分隊小隊長李翰霖，送往怡仁醫院。除了林尉熙以外，4人皆不幸身亡。

消防人員表示，7名消防隊員都是在工廠一樓尋獲。工廠員工部分，一名年約40歲的男性外籍移工被救出後送往壢新醫院，仍宣告不治。另外一名失聯的男移工，清晨近6時尋獲，但已成焦屍。

另外，有5名消防隊員遭不名化學物品灼傷，送醫後意識清楚無生命危險。

媒體報導，敬鵬工業為專業的印刷電路板製造廠、股票上市公司，火警發生當時工廠內存放至少2000公升柴油、數百公升的鹽酸和雙氧水等易燃原料，火勢迅速蔓延整棟5層樓建物，現場不時傳出爆炸聲響，火勢延燒12小時。

此次火勢共造成消防員5死，根據消防署統計資料指出，這是逾11年來，消防人員在執勤中死亡人數次高事件，最多為桃園新屋保齡球館火災閃燃6死。