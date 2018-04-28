電影「辛德勒的名單」上映25週年　導演史匹柏分享幕後祕辛

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）今年是電影「辛德勒的名單」上映25週年，導演史蒂芬史匹柏美東時間26日晚上與觀眾重溫劇情，分享幕後祕辛，並指這部描述二戰期間德國商人拯救猶太人的電影，是他最自豪的作品之一。



中央社報導，第17屆紐約翠貝卡影展（TFF）的經典電影回顧單元，美東時間26日晚間放映「辛德勒的名單」（Schindler's List）25週年修復版本，並邀請史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）和連恩尼遜（Liam Neeson）、班金斯利（Ben Kingsley）等主要演員出席映後座談。

​這是「辛德勒的名單」1993年在歐洲首映以來，史蒂芬史匹柏首次和觀眾一起重溫這部電影，一段段拍攝時的回憶湧上心頭，他說：「感覺就像5年前的事。」



(自左至右)史蒂芬史匹柏、連恩尼遜、與班金斯利，26日晚出席放映會並合影。美聯社

猶太裔的史蒂芬史匹柏成名甚早，拍過不少膾炙人口的電影，但直到拍出題材嚴肅的「辛德勒的名單」，他才首次抱回奧斯卡最佳導演獎座。在他心中，「辛」片的地位難以動搖。

根據中央社，「辛德勒的名單」在第66屆奧斯卡共獲得7項大獎，包括最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳剪輯、最佳原創音樂。



史蒂芬史匹柏說，「辛」片之後，他未曾再感受到同等的驕傲和成就感。「能有機會講述這段故事，我感到很幸運。25年後的今晚，我和觀眾一起看完這部電影，我好久沒這麼做了。看著這部片，我感到很自豪，十分驕傲。」



早在1982年，史蒂芬史匹柏就有機會將「辛」片原著搬上大銀幕。但當時36歲的他，認為自己尚未準備好，整整等了10年，才下定決心要執導。



他回憶說，當時和妻子讀完其中一版劇本，兩人都熱淚盈眶，他迫不及待要執導「辛」片。但當時「侏羅紀公園」（Jurassic Park）已開拍，他又不想錯過冬季赴波蘭取景的機會，因此蠟燭兩頭燒。在波蘭拍「辛」片之餘，還透過昂貴的衛星通訊，和加州的特效公司溝通「侏」片暴龍追吉普車的畫面。



他表示，這麼做得罪不少人，他能感受到很多人怒火中燒，直到1993年6月「侏羅紀公園」上映，卸下重擔的他才終於鬆一口氣。



圖為劇照。翻攝imdb.com

「辛」片結尾，受德國商人辛德勒（Oskar Schindler）救助的猶太人及後代齊聚耶路撒冷，在辛德勒的墳墓上放置石頭，以示感念。這個片段感動不少觀眾，但背後其實有段鮮為人知的故事。



中央社報導指出，史蒂芬史匹柏提到，在「辛德勒的名單」之前，他未曾拍過這麼嚴肅的題材。「辛」片拍完3/4後，他擔心觀眾不相信這部電影改編自真人真事，才臨時決定加進上述片段。



「辛」片劇情的沉重，就連當時的演員也入戲很深。史蒂芬史匹柏說，拍完集中營澡堂一齣戲後，有兩名以色列年輕女演員情緒崩潰，接下來3天都無法拍戲。史匹柏形容，拍攝那場戲是他導演生涯「最痛苦的一天」。



圖為劇照。翻攝imdb.com

飾演辛德勒的連恩尼遜表示，「辛」片沒有分鏡圖。史蒂芬史匹柏開拍時極為緊張，有如一名畫家，內心有亟欲述說的故事，但面對五彩繽紛的顏料，不知從何開始。一旦開始上色，史蒂芬史匹柏便完全投入、揮灑自如，令他難以忘懷。



班金斯利則說，和觀眾一起重溫「辛」片，勾起一段段難以磨滅的記憶。他並引用文學評論家史丹納（George Steiner）說過的話，來讚美史蒂芬史匹柏：「猶太人大屠殺無法用文字形容，透過大師之手，我們才能稍微領略當時的情況。」