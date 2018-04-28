新住民子女海外培力　厚植多元文化

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 採訪報導）內政部移民署於今（28）日下午舉辦「新住民子女海外培力-寒假成果發表會」，展現新住民子女回到海外祖父母家體驗不同文化、學習語言技藝的成果。

開場由兩組家庭帶來精彩表演，首先是許婕恩同學在母親家鄉遼寧習得的滿族「格格請安舞」，由父親擔任旁白，講述重禮節的滿族，行進間步伐必須優雅端莊，展現女性溫柔婉約的美德，最後父親還請台下長官說一聲，「妳跪安吧」，婕恩才能起身。

許婕恩帶來滿族［格格請安舞］（圖／台灣英文新聞）

李曼菲同學則與貴州母親帶來令人驚豔的獨輪車特技，除了雙人秀，媽媽還特地展現邊騎獨輪車、邊跳繩與揮動彩帶的精采絕技，博得滿堂彩！

此外，本次親師組獲獎者新北市立北大高中的鄭怡君同學，與媽媽陳紅女女士共赴母親越南家鄉，運用自己的攝影專長，記錄在越南的點點滴滴。

落落大方的她，在場中分享了越南行的所見所聞，包括親眼所見越戰落葉劑帶來的後遺症，失明的音樂表演者如何將身心苦楚轉化為藝術力量。她更在當地品嘗特色小吃、參加鬥鱷魚活動、體驗水上市場等越南獨有的文化。

鄭怡君越南抓蛇記（圖／移民署）

有趣的是，在越南第一次體驗抓蛇，心中難免懼怕，屬蛇的她心裡只好想著，「蛇何苦為難蛇」，風趣幽默的口吻逗樂了全場觀眾。怡君除了在學校舉行攝影展，也將成果製作成「陪媽媽回家」繪本，完整呈現返鄉的文化尋根之旅。

內政部林國演參事也到場與新住民家庭共享成果，他指出，台灣新住民已超過53萬人，孕育了39萬餘名的子女。政府在協助新住民適應生活、工作、就學及醫療社福服務等方面不遺餘力，期待未來有更多新住民能共襄盛舉。

多才多藝的鄭怡君將越南之旅繪製成［陪媽媽回家］繪本 （圖／移民署）

內政部移民署表示，本次活動報名相當踴躍，總共收到121件計畫，經甄選後，有39組獲選，包括越南、印尼、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞，及中國地區共81人，每人依前往地區補助新台幣2至6萬元，獲選者在國外依照申請時所提出的學習體驗計畫，回到新住民家長的母國進行為期一週的學習體驗。

內政部新住民發展基金補助辦理推動「新住民子女海外培力計畫」至今已第3年，從104年獲選97人、105年獲選220人，106年獲選226人，到今年寒假的81位獲選者，共計624人。