顧忌日本?!　菲政府拆除馬尼拉慰安婦雕像 

​（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）菲律賓首都馬尼拉一座象徵受害慰安婦的雕像，昨(27）日晚間連底座整個遭到拆除。雕像原本的位置，只剩下一個大洞，當局還用布將現場圍了起來。

這座雕像是在去年12月8日豎立，不到五個月就被拆除，對於想要替慰安婦爭取公平正義的人權團體來說，是一大挫敗。

外電報導稱，菲律賓政府事先曾聯繫當地的日本大使館，表示將移除雕像。顯示菲律賓政府對日方的抗議，多少有些顧忌。

駐馬尼拉日本大使館及今年1月份訪問馬尼拉的日本總務大臣野田聖子，曾經針對雕像問題，向杜特蒂政府表示「極端令人遺憾」，眾議員河井克行也向總統杜特蒂提出撤走雕像的要求。

1月份杜特蒂總統曾向當地媒體表示，「不便介入此事」。菲律賓婦女組織「嘉布瑞拉」（Gabriela）的成員也呼籲杜特蒂政府，應該要求日方正式道歉，並對二戰期間，被日本強迫充當慰安婦的受害者，提出賠償。

這座雕像是由慈橋基金會及多名華人捐建，藉以紀念日據時代（1942-1945）遭到日軍凌虐的1000名菲律賓婦女。

由於日本是金援與投資菲律賓國家發展的重要友邦，菲律賓外長凱耶塔諾(Alan Peter Cayetano )說，這座雕像的豎立，確實可能傷害兩國關係。並稱這座雕像興建前，核准興建的菲律賓國家歷史委員會(National Historical Commission of the Philippines，NHCP)，並未照會外交部。

這座身著民族服裝、雙眼被蒙住的女性雕像，含底座在內高約3米。底座上除了設置相關團體及個人名字外，雕像前方的紀念碑還寫著「這座銅像是日據時代眾多受虐菲律賓婦女的慘痛回憶，她們過了很久才終於願意挺身作證，道出自身的經歷」。