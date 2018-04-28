蔡總統高雄出席「海委會」揭牌儀式: 「海洋是台灣最重要出路」　

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）總統蔡英文今(28）日到高雄市，出席海洋委員會揭牌儀式，同時交付3方向任務，包括健全海洋法制，做好生態保育工作；配合政策，推動海洋產業；強化海洋研究能量，培育海洋人才。



蔡總統、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊，今天都出席海洋委員會掛牌儀式；中央社報導，這也是陳菊接任府秘書長後，府院「鐵三角」首度同台。



蔡總統致詞的時候提到，她與賴清德院長、陳菊秘書長一起來見證「海洋委員會」成立，代表政府對海洋事務最高程度的重視。



總統蔡英文（左5）、總統府秘書長陳菊（左4）、行政院長賴清德（右4）、行政院副院長施俊吉（右3）、高雄市代理市長許立明（左3）與海洋委員會新任主委黃煌煇（右2），28日上午在高雄一同出席海洋委員會揭牌典禮 。 中央社

她說，過去，海洋事務被分散在22個機關，為強化海洋政策整體性，政府開始設置專責機構的準備工作。這項工作從2004年開始，歷經2次政黨輪替、3位總統，今天終於跨出重要的一步。



蔡總統認為，這不只代表台灣將專注在海洋事務上的決心，這十幾年一路走來，也表示「海洋是台灣最重要的出路」，這個概念是不分藍綠的朝野共識。



她提到，昨(27)日開始「5加2產業創新系列行程」，第一站就到台南跟高雄看國防產業。目標就是要透過產業創新，在南部創造新的、優質就業機會，吸引更多年輕人回鄉、來此工作、成家立業，讓區域能夠更均衡發展。



蔡總統說，新成立的海洋委員會座落在高雄市，不僅有首都減壓效果，也是平衡南北努力中重要的一環；高雄也是新南向的門戶基地，海委會在這裡，會成為中央地方合力推動新南向最好的夥伴。

成功大學前校長黃煌煇(上圖)出任行政院海洋委員會第一任主任委員，他28日表示，海委會未來將逐步統合海洋事務，積極朝向「海域災害的救護者、海洋事務的推動者、藍色國土的守護者」的目標邁進，落實海洋興國。中央社

她說，海委會首任主委黃煌煇過去是成功大學校長，也在行政院服務過。以他的聲望、經歷和能力，一定能帶領海委會穩健踏出發展步伐；海委會成立後，挑戰才正要開始。



蔡總統希望海委會朝3方向為海洋事務努力，包括：

一、健全海洋法制，做好生態保育工作。海委會設置新成立的海洋保育署，這是民間社會、立法院殷殷期盼的保育機制，期許海委會本於職責，持續健全現有的海洋法制，清除海洋污染，維護生態環境永續等面向，善盡台灣國際責任。



第二，是配合政策，推動海洋產業。海委會設置在高雄，等於讓經略海洋的專責機構，跟重要的海洋城市高雄「強強相加」，能夠結合在地資源和市場等地緣優勢，形成產業聚落，讓海洋產業的發展更具規模。



第三，是強化海洋研究能量，培育海洋人才；除了海洋保育署和海巡署，海委會也會籌備設立國家海洋研究院。未來，海洋資源調查、基礎研究，以及最重要的人才培育工作，就要交付給國家海洋研究院全力執行。



蔡總統表示，後續還有很多工作要做，但，因為有一流人才，她對海洋委員會的發展充滿信心，「我們是海洋國家，海洋就寫在台灣人的DNA裡面」，期勉大家要立足台灣，航向海洋。

隨後總統與貴賓進行揭牌儀式，除行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊外，包括行政院秘書長卓榮泰、內政部長葉俊榮、國防部長嚴德發、高雄市代理市長許立明及立法委員管碧玲、劉世芳等，也出席活動。

行政院長賴清德（左）將印信交給新任主委黃煌煇（右）。中央社