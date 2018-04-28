我經濟部將中國中興公司　列為戰略高科技出口管制對象

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）經濟部昨(27）日晚指出，為確保我高科技業者出口權益，經濟部國際貿易局於4月23日，函請相關公會轉知會員注意，經濟部已將中國中興通訊及中興康訊等2家公司，列入我國戰略性高科技貨品出口管制對象。

經濟部表示，美國於4月15日發布，中興通訊及中興康訊等2公司，並沒有遵守先前與美國政府認罪協商，妥適處分先前違反輸出美國貨品至伊朗及北韓之作為。自4月15日起至114年3月13日止，這2家公司不得自美國出口任何商品、軟體或科技。任何其他個人或組織，也不得為該公司進行出口。美國國內及海外的企業，也不得與中興公司有任何交易。

經濟部昨(27）日晚在新聞稿中強調，凡我企業出口貨品至該2公司，均須事先取得戰略性高科技貨品輸出許可證後，再向海關報運出口。

相關申請案件審核，如未涉及核子、生物、化學等軍事武器發展之用，貿易局等發證單位於3至5工作日內發證。倘有疑慮，則將協請相關單位審查，於10至15工作日內發證。

經濟部官員指出，我國為配合國際合作及協定，及引進高科技產品之需要，自84年起實施戰略性高科技貨品出口管制制度，每年對國內高科技貨品業者舉辦4至6場宣導會，協助廠商建立企業內部出口管控制度，讓業者充分瞭解高科技貨品出口管制規定，避免廠商違反我國及國際規定。

據報導4月20日下午，中興通訊在深圳總部召開新聞發布會時，該公司董事長在會上承認，美國的制裁將使中興進入「休克狀態」。

中興通訊仰賴高通（Qualcomm Inc.）和美光科技（Micron Technology Inc.）等晶片製造商，以及光學元件開發商魯門特姆控股公司（Lumentum Holdings Inc.）和刺槐通信公司（Acacia Communications Inc.）產品供應。這項禁令也可能阻止中興通訊使用谷歌（Google）安卓作業系統，此系統為中興通訊手機核心。