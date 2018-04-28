教育部駁回校長遴選案　台大表達「遺憾與強烈異議」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）教育部昨（27)日宣布駁回台大校長遴選結果，要求回到候選人推薦資格初審階段。台大校方今天(28日）發布正式聲明，表達遺憾與強烈異議，後續處置將收到正式公文後「依法因應」。
台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，未獲得核定，教育部在昨天，正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回這次遴選結果。
中央社報導，對此，台大校方今天上午發出聲明，強調這次校長遴選一切合乎規定，對教部昨晚的決定深感錯愕，並表達遺憾與強烈異議。
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台大認為，教育部不聘任管中閔，是對大學自主精神的重大斲傷，造成校內對立與不安，也恐形成大學校長遴選之寒蟬效應。不僅不利於台灣高等教育未來發展，也已對台大發展產生重大負面影響。
台大強調，將於教育部公文正式送達後依法因應，這段期間，行政團隊將堅守崗位，盡力維持校務與教學正常運作。
台大學生會今(28)日凌晨也發出聲明，質疑教育部駁回的說法模糊，也呼籲台大即便沒有校長，行政團隊仍應立即推動改革，不能再空轉、推託，校務發展不容停滯。