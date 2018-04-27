自己手機程式自己設計！新北市第15所職業試探暨體驗教育中心「明志中心」提供時下最夯的手機APP程式設計課程，作為培育下一個程式設計職人之職探基地。該中心今(27)日在明志國中成立，以工業類為主題，提供國中小學生更多元職業類群-「手機App設計」和「簡易家電認識」體驗課程。邀請新北市呂衛青副市長等多位貴賓共同參與揭牌典禮，同時重陽國小五、六年級學生現場實際體驗手機App設計實作製作流程，並利用自己設計的手機App程式控制家電，正式來到未來科技時代 !

照片由新北市政府提供

呂衛青副市長表示，臺灣是下一個具有破億美元潛力的APP大市場，透過程式設計的職探課程，更能培育未來業界所需的技職人才。技職教育必須從小扎根及提早試探，新北市領先全國將技職教育向下延伸至國小，自104年起，陸續成立不同職業類群的職業試探暨體驗教育中心，今天正式完成本市九大分區15所職探中心，6大類15 群之完整職業課程，中心數不只是全國最多，含括職業類群更是全面且完整，是本市職業試探教育一個重大的里程碑！

明志國中位於本市三重區中心位置，鄰近捷運菜寮站、新北產業園區，交通便利，學校為本市程式設計教育示範學校與國中科技領域輔導團召集負責學校，且學生榮獲2016全國網界博覽會佳作，推動智慧校園成效卓著。為完整各職群課程，教育局規劃「電資整合」的主軸課程，結合業界資源旭辰資訊有限公司與東海高中合作辦理工業類相關課程，提供本市學生工業類多元之職業試探暨體驗教育課程。其中「電資整合」核心內容開設「手機App設計」課程，是先讓學生瞭解行動智慧載具程式，並學習App程式設計基本技巧與控制智慧家電程式模組，創造專屬自己智慧家居環境；「簡易家電認識」則是讓學生瞭解使用無線藍芽模組之技巧，學習電焊之知識與操作，製作智慧電風扇。

教育局表示，為開放更多民眾體驗職業試探相關課程，將於107 年5月2日起至24日於新北市政府一樓大廳舉辦「職探SHOW未來：CHOICE－新北市職業試探暨體驗教育中心成果發表活動」，現場完整介紹本市15所職業試探暨體驗教育中心，免費提供職業 體驗實作活動，且參與活動還可獲得限量禮品。後續各中心將持續提 供國中及國小高年級學生對各類職業探索的機會，成為國中小學生推動技職教育之孕育基地。

新北市職業試探暨體驗教育里程碑-呂副市長與來賓合影。(照片由新北市政府提供)