清水國小搶先慶祝母親節

新北市清水國小今(27)日搶先迎接母親節，全校二千多位師生在操場用粉筆彩繪，完成史上最大母親節卡片!

為迎接母親節、感念母恩，新北市清水國小2000師生發揮創意，完成史上最大母親節卡片。從上空往下看，就是一幅撼動人心、美麗溫馨的母親節卡片。更出動空拍機，將這獨一無二的空景製作成卡片，送給全校每一位媽媽及志工，祝福媽媽們母親節快樂！

照片由新北市政府提供

負責籌畫這項活動的輔導主任陳則馨表示，這場名為「大地畢卡索，歡度母親節」的彩繪活動，讓每個孩子都能體驗 畢卡索 的繪畫精神及熱情，將對媽媽的愛透用手繪的溫度，傳遞最真心的孝思，讓媽媽們有個快樂難忘的母親節。

四年級的蔡素華老師說，這次母親卡活動，不但有意義而且頗富趣味性與神祕感。因為小朋友在彩繪時，是無法看清自己所畫的圖像。當完成後，小朋友從樓上往下看到完成的母親卡時，臉上充滿驚喜與震撼，全都大聲歡呼!這個活動不但讓小朋友表達了對媽咪的感謝之意，更讓他們體會到團隊合作的重要性呢！

六年級的潘琮仁老師說，老師也像半個媽媽，全班25個孩子也讓母親的角色更為深刻，在兒童節盡情揮灑的「童趣」後，蛻變為母親節淋漓盡致的「創作」，孩子們帶著一筆一畫的感恩，凝結於巨幅感恩卡，一點一滴的燦爛著，讓人深深感動！

照片由新北市政府提供

六年級小朋友張昀臻說，每個人都很喜歡今天的活動，全校一起合作，做一個超大的母親節卡片送給媽媽，我相信，媽媽看到這麼壯觀的景象，一定會很開心又很感動吧！

另一位六年級的許庭語小朋友說，這次的母親節慶祝活動，非常有趣又有創意，因為自己不習慣用口語表達對媽媽的愛，希望藉著這次手繪大地的活動，讓媽媽看到我對她的感謝和祝福。

在現場觀看的六年級媽媽黃鳳玲眼淚泛紅的說:看到全校師生揮汗淋漓，在操場上熱情的著色彩繪十分感動，當完成後的巨大母親節卡片映入眼簾時，像是千萬人同時在為我加油、為我祝福一樣，瞬間所有的辛勞都消失，滿滿的感動無法言喻。