中華電信上網服務IPv6部署成效獲國內外專業機構肯定

為因應全球IPv4位址用罄，同時面對多元行動終端及萬物聯網需求，中華電信配合國家政策推動IPv6政策，積極加速推動國內網際網路蓬勃發展，已於107年2月1日4G行動上網全面啟用IPv6，並獲國際網際網路協會(Internet Society)4月份報導「中華電信4G行動網路IPv6部署百分比達21%，成長快速」(註1)。另依據台灣網路資訊中心(TWNIC)網站IPv6部署統計公開資訊(註2)，中華電信行網與固網分獲商用網路公司第一名及第二名，顯示中華電信積極部署IPv6成效卓著。

中華電信總經理謝繼茂表示：「中華電信將持續推動IPv6網路發展與技術演進，強化網路安全和資訊化建設，奠定未來5G和物聯網應用發展基礎，並孕育產業IPv6新創發展新商機」。HiNet光世代已開放新竹、桃園、台中及高雄IPv6試用，並預計5月開放全國試用，以引領國內產業網路升級，加速台灣IPv6發展普及化，協助國家數位經濟蓬勃發展。

IPv6已成為全球部署下一代網路基礎通訊協定，中華電信多年來利用新增業務與設備汰舊換新，增加IPv6功能，包含終端、接取、骨幹及應用服務設備等，同時參與政府機構計畫及國內外IPv6活動，累積IPv6技術能力與維運經驗，並以IPv4與IPv6雙協定並存方式部署，提供客戶優質網路服務。

註1:國際網際網路協會WORLDIPv6LAUNCH網站

(http://www.worldipv6launch.org/ipv6-in-taiwan-chunghwa-telecom-deploys/)

註2:台灣網路資訊中心IPv6部署統計網頁

(https://ipv6now.twnic.net.tw/ipv6/index.html)