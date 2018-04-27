中華電信公布2018年第一季營運成果

中華電信（2412）今日（4/27）公布自結之2018年第1季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2018年第1季合併營收為536.3億元，較2017年同期減少1.7%；歸屬於母公司業主之淨利為87.3億元，減少9%；每股盈餘1.13元。
董事長鄭優表示：「由於市場競爭激烈，2018年第1季營收較去年同期微幅下滑。儘管如此，我們很高興營運成果不斷進展，帶領公司穩健前進。我們持續以36.3%的行動客戶數市佔率，及37.9%的行動營收市佔率，位居行動市場領導地位；即使市場競爭日益激烈使三家主要電信業者的行動服務營收下滑，我們仍保有降幅最低的成績。」
鄭董事長進一步指出：「我們在其他領域持續穩健成長。2018年第一季寬頻客戶數轉為淨增加。100Mbps以上之寬頻用戶數超過132萬戶，年成長10.7%，顯示我們持續鼓勵用戶升速以提升寬頻營收的策略顯現成效。此外，MOD客戶數突破170萬戶，年成長27.4%，使MOD成為國內最大單一影視平台，帶動MOD營收成長25.2%。未來，我們會持續推動影視經營環境健全發展，並透過轉播重要國際賽事與電競活動，進一步帶動MOD業務成長。」
「展望未來，為達財測目標，我們將努力鞏固市佔率與提升獲利率，持續以網路建設、網路資料中心（IDC）與內容傳輸網路（CDN）的優勢為基礎，發展創新服務與數位經濟，進一步強化市場領導地位。」
財務資訊
因應2018年1月1日起適用IFRS15公報，本公司選擇採用修正式追溯，並依公報規定揭露因適用本準則之影響數於各月份月結營收新聞稿。2018年第一季財務資訊採適用IFRS 15之基礎，2017年同期財務資訊採適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎進行同期比較。
營業收入
2018年第1季合併營收536.3億元，較2017年同期減少1.7%。
行動通信業務營收為267.8億元，增加0.5%，主要因智慧型終端銷售上升，抵銷行動語音及加值營收的下降。行動語音收入下滑主要因市場競爭及VoIP服務取代所致。因採IFRS 15影響，行動加值營收較去年同期下降8.8%，智慧終端銷售年增43.3％，為104.5億元。
網際網路業務營收為69.9億元，較2017年同期成長1.2%，成長主要來自應用加值服務營收之成長。
國內固定通信業務營收為158.0億元，較2017年同期減少5.8%，主要因市話及資通訊專案營收下滑。市話營收69.4億元，較2017年同期減少6.1%，主要受行動電話及VOIP取代之影響，資通訊專案營收為17.9億元，減少20.6%，主要為因採IFRS 15及慎選承接獲利較高專案所致。寬頻接取營收為45.9億元，與2017年同期相較，減少3.0%。
國際固定通信業務營收較2017年同期減少5.7%，為29.7億元，主要原因是國際電話因市場競爭導致營收減少。
營業成本與費用
2018年第1季總成本與費用為426.2億元，較2017年同期減少0.9%，主要來自網路互連費、ICT專案成本與折舊費用減少，抵銷行銷費用與商品成本的增加。
營業淨利與本期淨利
2018年第1季營業淨利為109.4億元，較2017年同期減少5.1%。營業淨利率為20.4%，2017年同期為21.1%。本期歸屬母公司之業主淨利為87.3億元，減少9%。每股盈餘1.13元。
現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）
2018年第1季來自營業活動的淨現金流量為73.9億元，較2017年同期減少30.6%，主要因2018年第1季依法補提撥至退休金帳戶金額較2017年同期增加所致。2018年3月底現金與約當現金為315.9億元，較2017年3月底減少16.9%。
2018年第1季EBITDA為189.1億元，較2017年同期減少3.6%，EBITDA margin為35.3%，2017年同期為36%。
業務資訊
寬頻/網際網路業務
中華電信持續推動吸引客戶升速至光世代寬頻之策略。截至2018年3月底，中華電信光世代寬頻客戶數已達357萬，佔寬頻客戶數之79.6%。此外，100Mbps速率以上客戶數超過132萬，年成長約10.7%。HiNet寬頻客戶數為373萬，減少0.7%。
行動電話業務
截至2018年3月底，行動電話客戶數為1,039萬，較去年3月底減少3.4%；行動上網客戶數為848萬，年成長率10.3%；4G客戶數達821萬。
固網業務
該公司持續維持其在固網市場的領導地位，截至2018年3月底，市話客戶數累積為1,063萬。