中華電信公布2018年第一季營運成果

中華電信（2412）今日（4/27）公布自結之2018年第1 季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T- IFRSs）編製之2018年第1季合併營收為536.3億元， 較2017年同期減少1.7%；歸屬於母公司業主之淨利為87. 3億元，減少9%；每股盈餘1.13元。

董事長鄭優表示：「由於市場競爭激烈， 2018年第1季營收較去年同期微幅下滑。儘管如此， 我們很高興營運成果不斷進展，帶領公司穩健前進。 我們持續以36.3%的行動客戶數市佔率，及37.9% 的行動營收市佔率，位居行動市場領導地位； 即使市場競爭日益激烈使三家主要電信業者的行動服務營收下滑， 我們仍保有降幅最低的成績。」

鄭董事長進一步指出：「我們在其他領域持續穩健成長。 2018年第一季寬頻客戶數轉為淨增加。 100Mbps以上之寬頻用戶數超過132萬戶，年成長10. 7%，顯示我們持續鼓勵用戶升速以提升寬頻營收的策略顯現成效。 此外，MOD客戶數突破170萬戶，年成長27.4%， 使MOD成為國內最大單一影視平台，帶動MOD營收成長25. 2%。未來，我們會持續推動影視經營環境健全發展， 並透過轉播重要國際賽事與電競活動，進一步帶動MOD業務成長。 」

「展望未來，為達財測目標，我們將努力鞏固市佔率與提升獲利率， 持續以網路建設、網路資料中心（IDC）與內容傳輸網路（ CDN）的優勢為基礎，發展創新服務與數位經濟， 進一步強化市場領導地位。」

財務資訊

因應2018年1月1日起適用IFRS15公報， 本公司選擇採用修正式追溯， 並依公報規定揭露因適用本準則之影響數於各月份月結營收新聞稿。 2018年第一季財務資訊採適用IFRS 15之基礎，2017年同期財務資訊採適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎進行同期比較。

營業收入

2018年第1季合併營收536.3億元，較2017年同期減少 1.7%。

行動通信業務營收為267.8億元，增加0.5%， 主要因智慧型終端銷售上升，抵銷行動語音及加值營收的下降。 行動語音收入下滑主要因市場競爭及VoIP服務取代所致。 因採IFRS 15影響，行動加值營收較去年同期下降8.8%， 智慧終端銷售年增43.3％，為104.5億元。

網際網路業務營收為69.9億元，較2017年同期成長1.2% ，成長主要來自應用加值服務營收之成長。

國內固定通信業務營收為158.0億元，較2017年同期減少5 .8%，主要因市話及資通訊專案營收下滑。市話營收69.4億元 ，較2017年同期減少6.1%，主要受行動電話及VOIP取代 之影響，資通訊專案營收為17.9億元，減少20.6%，主要為 因採IFRS 15及慎選承接獲利較高專案所致。寬頻接取營收為45.9億元， 與2017年同期相較，減少3.0%。

國際固定通信業務營收較2017年同期減少5.7%，為29.7 億元，主要原因是國際電話因市場競爭導致營收減少。

營業成本與費用

2018年第1季總成本與費用為426.2億元，較2017年同 期減少0.9%，主要來自網路互連費、ICT專案成本與折舊費用 減少，抵銷行銷費用與商品成本的增加。

營業淨利與本期淨利

2018年第1季營業淨利為109.4億元，較2017年同期減 少5.1%。營業淨利率為20.4%，2017年同期為21. 1%。本期歸屬母公司之業主淨利為87.3億元，減少9%。 每股盈餘1.13元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2018年第1季來自營業活動的淨現金流量為73.9億元，較2 017年同期減少30.6%，主要因2018年第1季依法補提撥 至退休金帳戶金額較2017年同期增加所致。2018年3月底現 金與約當現金為315.9億元，較2017年3月底減少16. 9%。

2018年第1季EBITDA為189.1億元，較2017年同 期減少3.6%，EBITDA margin為35.3%，2017年同期為36%。

業務資訊

寬頻/網際網路業務

中華電信持續推動吸引客戶升速至光世代寬頻之策略。截至2018 年3月底，中華電信光世代寬頻客戶數已達357萬， 佔寬頻客戶數之79.6%。此外，100Mbps速率以上客戶數 超過132萬，年成長約10.7%。HiNet寬頻客戶數為37 3萬，減少0.7%。

行動電話業務

截至2018年3月底，行動電話客戶數為1,039萬，較去年3 月底減少3.4%；行動上網客戶數為848萬，年成長率10.3 %；4G客戶數達821萬。

固網業務

該公司持續維持其在固網市場的領導地位，截至2018年3月底， 市話客戶數累積為1,063萬。