「UMAJI遊.買.集」台北-宜蘭國道客運車票獨享85折

中華電信與交通部共同推出「UMAJI遊.買.集」預約旅行App，搶搭宜蘭綠色博覽會熱潮舉辦「春遊宜蘭體驗」推出多項優惠活動，鼓勵全民使用大眾運輸工具。使用App購買台北-宜蘭往返國道客運車票，可享85折優惠，搭乘客運直達車至生態綠舟站再送綠博門票及免費兌換綠博「生態綠舟」園區內限量熱拿鐵一杯，讓你到宜蘭享用咖啡香佐河岸綠色春光！

為了降低北北宜地區因自駕而導致塞車的問題，也和計程車業者「皇冠大車隊」合作推出「南港轉運站─生態綠舟園區」計程車共乘路線，四人同行，一人只要$300再加送$100購物優惠券，提供民眾往返北市宜蘭交通新選項。

宜蘭旅遊行程規劃App 一路暢遊

UMAJI App配搭觀光商旅元素的資訊及優惠，「達人推薦」推出各項特色行程資訊，針對宜蘭綠博活動、羅東市區歷史人文漫步及美食、文青小資女、銀髮族等行程，讓民眾直接在手機下載行程，國道客運車票可透過手機刷卡85折購票，不需要在轉運站櫃檯購買實體車票，以手機掃QR Code即可上車。對於開車出遊的民眾也可以利用UMAJI App避開壅塞，App提供即時路況和建議上路時段，行動載具智慧化讓旅遊行程暢行無阻。「UMAJI遊.買.集」預約旅行App提供民眾假期出遊新體驗。

「UMAJI 遊‧買‧集」3/31~5/13提供五大優惠：

1、國五客運[台北-宜蘭]車票85折

2、搭乘客運綠博專車，送綠博免費入園票

3、完成App旅運規劃，送園區內拿鐵咖啡(價值110元)

4、使用UAMJI App購買綠博門票享9折優惠

5、使用皇冠大車隊共乘南港直達綠博專車，四人同行，一人只要$300再加送$100購物優惠券