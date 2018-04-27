南北韓峰會邁向和平 南韓民眾看法不一

（中央社記者姜遠珍高陽、首爾27日專電）南北韓領導人在板門店一起種植「和平與繁榮」的松樹，象徵兩韓嶄新的開始。不過首爾街頭民眾的看法不一，有人祈願和平早日到來，也有人痛批切勿陷入金正恩棄核騙局。

首爾市政府前廣場草坪上，以鮮花布置了包括濟州島在內的朝鮮半島巨型地圖，為了讓市民共享南北韓峰會的喜悅，擺出巨幅板門店圖片看板，顯示共同警備區（JSA）南韓憲兵凝視北緯38度線軍事分界線對面的北韓板門閣，不少人把看板當背景拍照留念。

一名女性手持寫有「祈願韓半島和平早日到來，並祝福南北韓高峰會談成功」的許願旗，插在朝鮮半島地圖上。

相反的，首爾市政府廣場對街故宮德壽宮「大漢門」前，以「大韓民國—守護天使人們」為稱號的團體，則搭著插有韓美國旗的帳蓬，貼著「4.27文金板門店會談是偽裝和平的詐欺局」大布條，批評文金會是削弱韓美同盟關係、被金正恩以棄核瞞騙的大騙局。

「大韓民國—守護天使人們」的代表朴春緒表示，反對南北韓峰會，必須維護韓國的正直、自由、民主，堅決反對北韓擁核，也反對主體思想派和追從北韓的勢力，絕對反對南北韓高峰會。

在高陽KINTEX新聞中心外，由高陽市新農村會支會長金奉辰領導的婦女，一大清早準備500人份的「和平拌飯」及礦泉水，讓進出新聞中心的媒體記者和志工享用。

金奉辰說，今天是意義重大的南北韓高峰會談的好日子，高陽市民誠心準備和平拌飯，展開促使南北韓打造和平的活動，祈願今後和平永固。金奉辰胸前的別針十分醒目，藍色朝鮮半島上以韓文寫著「我們是一體」。（編輯：陳惠珍）1070427