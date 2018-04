(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅,今(27)日在兩韓邊界板門店,舉行一整天的高峰會和30分鐘密會後,發表共同聲明指出,南北韓將在今年稍晚正式簽署一份和平協定,結束韓戰。

雙方領袖在這份正式名稱為「為促進朝鮮半島和平繁榮與統一•所簽署的板門店和平宣言」(Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification on the Korean Peninsula) 中共同聲明,朝鮮半島今後不會再爆發戰爭,將放棄核子武器,展開和平新紀元。

韓戰雖已在1953年結束,南北韓也簽署停戰協議,但雙方並未正式簽署和平協定,因此技術上來說,在韓戰結束65年的今天,雙方仍處於戰爭狀態。

不過根據今天的共同聲明,雙方未來簽署和平協定後,不但將邁向和平新紀元,同時也將達到無核化的共同目標。此外繼金正恩今天訪問南韓之後,下個月南北韓軍方高層將舉行和平會談,南韓總統文在寅也預定在今年秋天訪問北韓。

雙方領袖也同意將在北韓邊界設立聯絡辦公室,讓當年因為戰爭離散的南北韓家庭,重新團聚。