2018新加坡紅星大獎 主持人Lulu配件吸睛  

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）知名新生代主持人黃路梓茵(Lulu)，四月22日在新加坡Star Awards紅星大獎上，受邀和黃子佼連袂主持，兩人一搭一唱，笑翻全場。值得注意的是，不管正拍還是側拍，Lulu手上配戴的珍珠流蘇手環，都在整體服裝搭配上畫龍點睛，而這個經典不敗款商品，正是出自AnChus設計師Crystal之手。

面對AnChus此次在新加坡重要頒獎典禮上能被造型師選搭在主持人身上，對此，Crystal表示，「很開心有機會登上新加坡Star Awards，也很感謝造型師選搭這款珍珠流蘇手環，未來更希望能前往新加坡進行交流。」

2008年，台裔設計師Crystal在紐約設計學院FIT就學時，察覺紐約人的時尚特性，因此創立品牌AnChus，隨後更成為台灣造型師的愛用品牌，並登上義大利VOGUE雜誌，令侯佩岑、柯佳嬿等名人都愛不釋手。AnChus以半寶石、合金、玻璃等材質創作，且做工細緻、素材百搭的AnChus飾品，正是以coco chanel的造型珠寶（costume jewelry）為概念出發，以搭配服飾造型為定位。​

Crystal讓台灣及大中華區的所有時尚愛好者，可以更輕鬆的購買到任何與紐約同步的造型飾品，也讓大家更清楚看到紐約真實名媛所愛的款式，AnChus期望消費群們可以不用再受限於價格及款式而遙不可及，在台灣就享有和紐約時尚愛好者的相同尊榮。