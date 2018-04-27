季節交替 躁鬱症患者激增三成 醫囑：勿自行停藥

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）季節交替之際，除了日夜溫差大容易感冒外，近日精神科醫師也發現，天氣急遽變化容易引起情緒起伏大，精神疾患患者若沒有按時服藥，容易提高疾病的復發機率，尤其是躁鬱症患者，近來求診患者更激增了三成，提醒患者要提高警覺。

18歲的林姓男大學生曾因憂鬱症接受治療，持續用藥後病情獲得控制。去年考上大學後自行停藥。兩個月前開學時開始出現異常行為，在男生宿舍裸奔，逢人就問自己的「尺寸」如何，引起學生間議論紛紛。校方得知後指派輔導老師介入，並轉送精神科醫師協助，經確診為雙相情緒障礙中的躁症發作，又俗稱「桃花癲」。

楊聰才身心診所院長楊聰財醫師表示，「桃花癲」就是精神醫學上雙相情緒障礙中的「躁症」，由於症狀好發在春季，又因春季桃花盛開而得名。季節性的「躁症」主要與氣候變化大導致腦部運作失調有關，臨床表現症狀包括睡眠需求減少、話多及情緒高昂，甚至性慾高漲，致使患者做出超乎常理的行為。

楊聰財醫師提醒，現代人罹患身心疾病愈來愈普遍，每一百個人之中至少就有一個人有類似的情緒障礙症狀，如民眾在季節交替、氣溫變化大的時候，發現自身或親屬有情緒起伏不定的現象，應立即尋求專科醫師的協助，避免症狀持續惡化造成遺憾，並積極配合醫師治療且不可擅自停藥，避免症狀再度復發。