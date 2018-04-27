圓夢舞台就在國泰！ 一起參加國泰 NBA 3x 

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 「國泰 NBA 3x」已經開放報名！今年夏天最火熱的籃球3對三賽事，NBA與國泰金控長期在台深耕之下，國泰 NBA 3x也成為台灣最知名的籃球賽事。
今年賽事在台舉辦邁入第8年，開放一般組、菁英組大專選手報名參加，各大專菁英好手同場較勁、讓賽事更加精采。
2018國泰NBA 3x已從昨(26)日起開放網路報名，4月30日截止。網路報名共分為「一般組」、「菁英組」，除了延續以往北、中、南三區預賽之外，今年更擴大為六區戰場。
地區預賽(一般組)：
|
區域
|
比賽地點
|
比賽日期
|
台北區預賽
|
實踐大學體育館
|
2018/05/12-13
|
新北區預賽
|
明志科技大學體育館
|
2018/05/26
|
桃園區預賽
|
中原大學體育館
|
2018/06/10
|
台中區預賽
|
逢甲大學體育館
|
2018/07/01
|
嘉義區預賽
|
吳鳳科技大學體育館
|
2018/06/02
|
高雄區預賽
|
高雄醫學大學籃球場
|
2018/06/17
各區預賽優勝隊伍將可進入7月20至22日於信義區香堤廣場的總決賽，屆時除了將再度邀請NBA球星和專業啦啦隊來台和球迷互動之外，一般組、菁英組最終優勝的男、女冠軍隊伍更能前往美國觀看最原汁原味、最難忘的NBA的夢幻之旅。
總決賽（一般組&菁英組）：
|
比賽日期
|
比賽地點
|
比賽內容
|
2018/07/20
|
台北信義
香堤廣場
|
Day 1菁英組預賽暨一般組決賽
|
2018/07/21
|
Day 2菁英組預賽暨一般組決賽
|
2018/07/22
|
Day 3菁英組及一般組決賽