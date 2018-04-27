圓夢舞台就在國泰！ 一起參加國泰 NBA 3x 

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 「國泰 NBA 3x」已經開放報名！今年夏天最火熱的籃球3對三賽事，NBA與國泰金控長期在台深耕之下，國泰 NBA 3x也成為台灣最知名的籃球賽事。

今年賽事在台舉辦邁入第8年，開放一般組、菁英組大專選手報名參加，各大專菁英好手同場較勁、讓賽事更加精采。

2018國泰NBA 3x已從昨(26)日起開放網路報名，4月30日截止。網路報名共分為「一般組」、「菁英組」，除了延續以往北、中、南三區預賽之外，今年更擴大為六區戰場。

地區預賽(一般組)：

區域 比賽地點 比賽日期 台北區預賽 實踐大學體育館 2018/05/12-13 新北區預賽 明志科技大學體育館 2018/05/26 桃園區預賽 中原大學體育館 2018/06/10 台中區預賽 逢甲大學體育館 2018/07/01 嘉義區預賽 吳鳳科技大學體育館 2018/06/02 高雄區預賽 高雄醫學大學籃球場 2018/06/17

各區預賽優勝隊伍將可進入7月20至22日於信義區香堤廣場的總決賽，屆時除了將再度邀請NBA球星和專業啦啦隊來台和球迷互動之外，一般組、菁英組最終優勝的男、女冠軍隊伍更能前往美國觀看最原汁原味、最難忘的NBA的夢幻之旅。

總決賽（一般組&菁英組）：