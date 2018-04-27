台北喜來登【With Love】 母親節蛋糕及幸福饗宴預訂

台北喜來登將子女難以言喻的感謝化作溫馨獻禮，即日起至5/13(日)The Deli烘焙坊【With Love】母親節蛋糕預購，由點心房行政主廚黃福壽將優雅綻放的母愛意象融入甜點，限定推出「瑰麗珍愛」玫瑰荔枝蛋糕TWD990，蘊藏法國荔枝果泥及日本玫瑰露的柔滑慕斯，層層夾入紅酒及玫瑰露蜜煮的青蘋果片，酸香果餡巧妙平衡醇厚乳香展演細膩層次；「純粹之馨」蜜桃伯爵慕斯TWD790，清新法國白桃果泥揉合伯爵茶湯慕斯，甜蜜藏入浸潤茶湯的法芙娜心型巧克力蛋糕，切開後驚喜傳達對媽咪的寵愛之心，豐富迷人的果茶香氣於味蕾浪漫綻放，5/6(日)前完成預購付款可享9折早鳥優惠。

除此之外，更不容錯過豐富多元的母親節饗宴選擇，5/5(六)、5/6(日)、5/12(六)、5/13(日)期間擁有開放異國美饌的「十二廚」推出自助式午晚餐每位TWD1,680+10%、下午茶每位TWD790+10%，帶領媽咪一同乘著味蕾環遊世界；溫馨歡聚「比薩屋」推出套餐每位TWD2,380+10%，義式料理傳達感恩情意；「桃山」集結季旬頂級食材，以雅致懷石料理工序推出套餐每位TWD2,880+10%；5/12(六)至5/13(日)「SUKHOTHAI」推出五人桌席每桌TWD10,000+10%，酸辣滋味讓媽咪意猶未盡；5/13(日)高貴典雅「安東廳」則推出兩款限定套餐「清蒸白肉魚佐蛤蜊白酒醬」TWD2,800+10%或「爐烤美國乾式熟成肋眼」TWD3,200+10%，共築一場優雅燭光約會，眾多華麗珍饈讓幸福感甜蜜漾開在媽咪心底。詳情及預訂請洽台北喜來登大飯店訂席中心02 2321 1818或至www.sheratongrandtaipei.com