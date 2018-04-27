天成大飯店Burger Lab.漢堡研究室全新推出兩款創意漢堡

台北天成大飯店Burger Lab.漢堡研究室自開幕以來，由西餐行政副總主廚魏景振帶領團隊腦力激盪，漢堡口味屢屢推陳出新，希望能滿足消費者新奇感以及挑剔的味蕾，此次研發兩款新口味漢堡，分別是酸甜古早味的「客家金桔雞肉堡」以及飽滿鮮甜的「黃金廣島生蠔堡」，真材實料、創新風味期待帶給「漢堡控」最大的吃堡享受。

【客家金桔雞肉堡】單點NT$120、套餐NT$199（期間限定：即日起至2018/7/31）

「金桔醬」是客家料理中相當傳統且特有的沾醬，也是客家族群居家必備的沾料，以白斬雞或白切五花肉佐以金桔醬是最常見的吃法，黃橙橙的金桔醬口感酸甜，不僅開胃也解油膩；此外傳統風味的「醃漬嫩薑」，也是飯桌上不可或缺的要角，不管是直接品嚐或是入菜烹調皆相當下飯，琳琅滿目的醃漬品也是許多人印象中的經典客家味。

西餐行政副總主廚魏景振歷經義式、韓式、泰式等創意漢堡的突破，這次回歸從台灣客家傳統料理擷取元素創新獻藝「客家金桔雞肉堡」。製作時依序將洋蔥、花椒粉、香蒜炒香後，再與雞胸絞肉手工揉合成漢堡排，下鍋油煎至表面呈現金黃色澤，以金桔醬與美乃滋打造而成的金桔美乃滋，果香味十足滑順不膩口，與雞肉漢堡排搭配得完美無間，佐以主廚特製的醃漬薑片清爽又開胃，漬薑片帶來淡雅的香甜，伴隨話梅微酸，更讓滋味顯出平衡，想嚐嚐美式的漢堡如何融入台灣客家味，千萬別錯過「客家金桔雞肉堡」。