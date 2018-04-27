碩士生暴斃於宿舍內 死前曾喝過豆漿

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）嘉義中正大學林姓碩士生24日暴斃在宿舍內，死前曾吃過民雄一家知名早餐店，該早餐店21日傳出5人出現食物中毒症狀，衛生局表示，現在由檢警調查釐清，其中是否有因果關係？靜待調查結果出爐。

林姓碩士生21日曾和2名同學前往位於民雄的知名早餐店用餐，回到宿舍曾傳訊息告知同學肚子很不舒服，同學還特地拿腸胃藥給他，想不到3日後竟被發現陳屍於宿舍內。

該間早餐店21日傳出5人出現食物中毒症狀，因採樣送驗發現有沙門氏菌，嘉義縣衛生局要求業者徹底環境消毒，且在其他檢驗報告出爐前，暫時停止營業。



中央社報導，嘉義縣衛生局代理局長蔡淑真受訪指出，這5人於21日上午前往嘉義縣民雄鄉的知名早餐店用餐，當天下午5人出現嘔吐、腹瀉等症狀，他們直到23日才前往嘉義基督教醫院就醫。



蔡淑真指出，這5人有3人症狀嚴重需住院治療，另2人症狀輕，未住院，衛生局於23日下午接到嘉義市衛生局轉報，便派員前往稽查，因這家店提供早、中餐及宵夜，當時僅進行一般稽查，於昨天再度前往複查，並採樣食材送驗。



蔡淑真說，嘉義市衛生局前往醫院對患者採樣送驗報告於昨天出爐，驗出有沙門氏菌，通常是在吃了受污染食物，會出現嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，因此，從今天起，要求業者暫時停止營業，需進行環境全面消毒，在其他檢查報告出爐前，早餐店不得營業。