美研究：黑巧克力可助人體減輕壓力 增強免疫力和記憶力

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）愛吃黑巧克力的人有福了！根據2份最新研究發現，黑巧克力對人體健康有諸多的正面影響，例如：有助於減輕壓力、增強記憶力和免疫力和降低體內發炎指數等。

該研究本週發表於2018年實驗生物學國際組織的年度會議上，研究結果發現，食用可可濃度超過70%的黑巧克力有助於人體維持腦部認知能力、內分泌和心血管健康。

兩份新研究的主要研究員，也是美國加州羅馬林達大學（Loma Linda University）綜合保健醫療學院副院長 Lee Berk教授表示，該實驗的受測者每2個小時需食用一支48克的巧克力棒，實驗持續幾天。

透過血液檢測，發現受測者在食用巧克力後，體內基因活性起了變化，提升了體內抗發炎、抗感染的免疫力；而透過腦波圖(EEG)發現，巧克力對大腦認知和創造力方面有正面的影響。

這些年來已有不少研究證實黑巧克力對人體的好處，卻仍未獲得任何官方機構的背書，但從這兩項小研究發現，巧克力對大腦和人體健康皆有正面的影響，結果已令人十分雀躍。而該研究的經費全部由大學買單，絕對沒接受任何營利機構的資助。

Berk教授強調，雖然2個研究的受測者只有10名，屬於小型研究，也尚未發表於任何國際醫學期刊中，但接下來研究團隊仍會致力於進一步的研究，例如：要攝食多少黑巧克力才會對大腦功能產生最佳影響。