府中15「時代的狂人」主題影展 選映卡斯楚、梅克爾等強人紀錄片

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 台北綜合報導）「府中15新北市紀錄片放映院」五月策劃「時代的狂人」主題影展，選映來自6國、共21部電影，包括一生被美國暗殺超過 600 次的古巴狂人卡斯楚、德國第一位女性總理梅克爾等強人紀錄片，歡迎民眾前往觀賞。



1968年，舊金山電視節目製作人紹爾．蘭道受邀前往古巴，與卡斯楚進行一場前所未見的深入訪談，《古巴狂人卡斯楚》從獨特的觀點記錄古巴這位備受爭議、風評兩極的領袖。卡斯楚帶著電影導演踏上為期一週的東部山間旅程，影片記錄卡斯楚在途中與一群農民打棒球，參訪幼稚園，和98歲的長者說笑話，也聆聽人民抱怨食物配給、糟糕的路況與交通問題。卡斯楚充滿汙垢的指甲，修長的手指拿著招牌雪茄，聊著西蒙．玻利瓦爾的故事，以及對付第三世界游擊戰士的策略。本片同步收錄了豬玀灣入侵事件的珍貴片段、切格瓦拉的影像，同時也訪問了政治囚犯。



德國第一位女性總理--安格拉•梅克爾，以謙遜的態度和堅強的意志帶領德國走過歐洲主權債務、中東難民及俄羅斯干預烏克蘭等危機，被認為是歐盟的實際領袖。《梅克爾：女力崛起》探訪梅克爾的童年玩伴、摯友、國際政治領袖，帶你了解她如何一步步走向全球政治核心，成為全世界最有權勢的女人。



府中15五月和想映電影院合作，凡觀賞當月售票4場次就有機會參加高更畫作紀念軟磁書籤抽獎。更多影展資訊，請參閱府中15官方網站http://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/ 。



古巴狂人卡斯楚 Fidel

放映日期：2018/05/06 14:00

導演：紹爾．蘭道Saul Landau

1968│普│96 min│西班牙語、英語發音│中文字幕│美國



劇情簡介：

1968年5月，即古巴革命的九年後，古巴革命領袖卡斯楚帶著電影導演兼社運人士紹爾蘭道，踏上為期一週的東部山間旅程。本片收錄了豬玀灣入侵事件的珍貴片段、切格瓦拉的影像，同時也訪問了政治囚犯，從獨特的觀點記錄古巴這位備受爭議、風評兩極的傳奇領袖。



梅克爾：女力崛起 Angela Merkel, The Unexpected

放映日期：2018/05/16 19:00｜ 2018/05/27 19:00

導演：Torsten Körner, Matthias Schmidt

2016│普│55 min│德語發音│中文字幕│德國



劇情簡介：

安格拉梅克爾，德國第一位女性總理，以謙遜的態度和堅強的意志帶領德國走過歐洲主權債務、中東難民及俄羅斯干預烏克蘭等危機，被認為是歐盟的實際領袖。本片探訪梅克爾的童年玩伴、摯友、國際政治領袖，帶你了解她如何一步步走向全球政治核心，成為全世界最有權勢的女人。

